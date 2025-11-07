Polonia, ben 6 "italiani" convocati di Urban per le qualificazioni ai Mondiali
Di seguito i convocati del ct della Polonia, Jan Urban, per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Olanda (14 novembre) e Malta (17 novembre). Folta rappresentanza italiana, con la presenza di Skorupski, Wiśniewski, Ziółkowski, Zalewski, Zieliński e Buksa.
PORTIERI: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos), Kamil Grabara (Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna) e Kacper Tobiasz (Legia)
DIFENSORI: Jan Bednarek e Jakub Kiwior (Porto), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (PAOK), Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze), Przemysław Wiśniewski (Spezia), Paweł Wszołek (Legia), Jan Ziółkowski (AS Roma)
CENTROCAMPISTI: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (Colonia), Bartosz Kapustka (Legia), Kacper Kozłowski (Gaziantep), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter)
ATTACCANTI: Adam Buksa (Udinese), Robert Lewandowski (Barcellona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail), Karol Świderski (Panathinaikos)