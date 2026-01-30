Serie B, 22ª giornata: il Palermo espugna il San Nicola: 3-0 al Bari
Dopo una prima frazione a reti inviolate il Palermo fa suo l'anticipo della 22ª giornata del campionato di Serie B con un secondo tempo stratosferico al 'San Nicola' contro il Bari. Con il match che termina 3-0 per i rosanero grazie alle reti di Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia su calcio di rigore. Con questo successo gli uomini di Filippo Inzaghi agganciano momentaneamente al terzo posto in classifica il Monza, portandosi a -3 dal Venezia e a -4 dal Frosinone primo in classifica. Di seguito il quadro completo del turno con la classifica aggiornata:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Bari-Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' rig. Ranocchia
Sabato 31 gennaio 2026
Ore 15.00 - Avellino-Cesena
Ore 15.00 - Empoli-Modena
Ore 15.00 - Sudtirol-Catanzaro
Ore 15.00 - Venezia-Carrarese
Ore 15.00 - Virtus Entella-Frosinone
Ore 17.15 - Pescara-Mantova
Ore 19.30 - Sampdoria-Spezia
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana-Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova-Monza
CLASSIFICA
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 41*
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 27
Sudtirol 25
Avellino 25
Padova 25
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20*
Mantova 19
Sampdoria 19
Pescara 14
* una gara in più