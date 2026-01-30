Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari-Palermo 0-3, le pagelle: Cistana in difficoltà, segna ancora Pojhanpalo

Bari-Palermo 0-3, le pagelle: Cistana in difficoltà, segna ancora Pojhanpalo
© foto di Federico Serra
Luca Esposito
Oggi alle 22:28Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Bari-Palermo 0-3

BARI

Cerofolini 5,5 – Non ha colpe particolari sui gol subiti. E’ vero che Pojhanpalo lo beffa sul palo di competenza, ma la distanza era ravvicinatissima e non poteva fare di più. Per poco non respinge il rigore di Ranocchia.

Pucino 6 – Tutto sommato se la cava bene al centro della difesa, giocando d’anticipo e chiudendo in scivolata in un paio di occasioni salvando la propria porta.

Cistana 5 – Alterna buoni interventi a qualche errore, va riconosciuto il merito di avversari davvero molto forti dal punto di vista tecnico e che mettono in difficoltà tutte le difese della categoria. Grave ingenuità in occasione del rigore per il Palermo, si addormenta nella propria area di rigore e atterra Gyasi.

Stabile 5,5 – Un super intervento evita il gol di Bani a fine primo tempo, un modo per riscattare 45 minuti altalenanti. Nella ripresa soffre un po’ di più al pari di tutti i compagni di squadra.

Dorval 5,5 – Suona la carica durante l’intervallo chiedendo alla squadra maggiore concentrazione e coraggio. Non viene accontentato, tutt’altro. Sovrastato fisicamente in occasione del gol dello 0-2.

Manè 5 – La scelta a sorpresa da parte di Longo non paga in pieno, visto che talvolta va in difficoltà e gioca male palloni facilmente gestibili. Dal 65' Cavuoti 5 - Non un esordio indimenticabile.

Verreth 5,5 – Forse avrebbe bisogno di rifiatare un po’, ma in panchina non ci sono calciatori con le sue stesse caratteristiche a disposizione e gli viene chiesto uno sforzo in più. Parte benino, raddoppiando costantemente le marcature su Ranocchia e Segre, ma alla lunga cala.

Braundoer 5,5 – Stesso discorso fatto per il compagno di reparto. Stanno tirando la carretta da tanto tempo e ha perso un pochino di lucidità quando è chiamato a impostare. Dal 73' Esteves.

Rao 6 – Si spera che l’infortunio non sia grave, visto che sembrava il giocatore più in forma. La rete di Cesena lo ha galvanizzato, ci prova dalla distanza ma Joronen è attento. Dal 43’ Dickmann 5 – Totalmente fuori posizione quando Le Douaron fa 0-1.

De Pieri 5,5 - Tanto movimento, ma spesso corre a vuoto. Fa quello che può, ma viene coinvolto poco dai compagni. Dal 65' Cuni 5 - Non ha inciso.

Moncini 5 – Non gli arrivano palloni giocabili e questo giustifica la statistica che parla di 0 tiri nello specchio della porta. Ma ha il demerito di fare solo il solletico ai centrali ospiti. Dal 73' Gytkaer sv.

Moreno Longo 5 - Abbiamo spesso sostenuto che il problema non fossero gli allenatori, tuttavia stasera si vede da subito un Bari agonisticamente cattivo, ma rinunciatario in avanti. E, alla lunga, avversari così forti ti castigano.

PALERMO

Joronen 6 – Spettatore non pagante, si fa trovare pronto sul tiro da media distanza di Rao.

Peda 7 – Super prestazione da parte di un difensore di cui si continua colpevolmente a parlare poco a livello nazionale. Inzaghi in estate lo aveva detto: guai a considerarlo una riserva o un partente. I fatti gli stanno dando ragione. Perfetto.

Bani 6,5 – La sua partita sarebbe da sette pieno, forse anche qualcosina in più, ma l’errore a porta vuota sullo 0-0 poteva pesare. Per il resto ha stravinto il duello con Moncini. Dall'85' Vasic sv.

Ceccaroni 7 – Partita di livello assoluto per un calciatore che potrebbe tornare utile anche in categorie superiori. Insuperabile nell’uno contro uno, sempre ben piazzato al centro della difesa, partecipa alla pregevole azione dello 0-2.

Pierozzi 6 – Spinge come sempre ingaggiando un bel duello con gli esterni biancorossi. Non particolarmente brillante, ma fa il suo. Come sempre. Dal 75' Bereszynski sv.

Segre 6,5 – Nella prima mezz’ora disegna calcio e mette Le Douaron in condizioni di calciare a rete con una bella giocata. Nella ripresa rende apparentemente semplici le cose difficili, confermandosi in costante crescita.

Ranocchia 6,5 – Trasforma con freddezza il rigore dello 0-3 che consente al Palermo di chiudere la gara, già nel primo tempo si era reso pericoloso in due occasioni. Prova positiva.

Augello 6,5 – Impossibile trovare un calciatore che non abbia fatto la differenza stasera. “Il professore” conferma di essere uno degli esterni migliori della categoria, dai suoi piedi nascono sempre cross interessanti.

Palumbo 7 – Forse la miglior prestazione da quando indossa la maglia del Palermo. Parte a sinistra, poi si sposta a destra, quando necessario si accentra per cercare la conclusione. L’assist per la rete dello 0-2 è un cioccolatino solo da scartare. Esce tra gli applausi dei compagni e dello staff tecnico. Dal 70' Gomes 6 - Solito combattente, prezioso per difendere il vantaggio.

Le Douaron 7 – Azzeccata la scelta di Inzaghi che, ancora una volta, lo schiera trequartista. Si capisce subito sia particolarmente ispirato, sfiora l’eurogol con un tiro a volo d’esterno che mette i brividi a Cerofolini. Sua la rete del vantaggio che spiana la strada verso un successo fondamentale e meritato. Dal 70' Gyasi 6,5 - Entra benissimo e conquista un rigore prezioso.

Pohjanpalo 6,5 – Aveva avuto qualche difficoltà a cospetto di un Pucino sempre al posto giusto al momento giusto. Fa 0-2 con un colpo di testa da grande centravanti, uscendo per un problema alla schiena che non desta preoccupazioni. Dal 70' Corona 6 - 25 minuti per incidere. Serve un assist d'oro a Gyasi e, per due volte, sfiora il poker.

Filippo Inzaghi 7 – Partita preparata benissimo, davvero bello lo schema che stava portando in vantaggio il Palermo con Bani. 0-3 pesantissimo al San Nicola, il sogno promozione diretta è ancora vivo.

