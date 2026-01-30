TMW Fiorentina, chiesto alla Juventus Rugani: il club bianconero riflette sulla formula

La Fiorentina, sempre a cacca di rinforzi per il pacchetto arretrato, ha chiesto Daniele Rugani in prestito alla Juventus, giocatore che peraltro il prossimo ds Paratici conosce benissimo. Il club bianconero sta valutando l’eventuale formula per la trattativa, con il classe 1994 di Lucca che è in scadenza a giugno 2028 coi bianconeri.