Sampdoria-Spezia non è solo campo. Domani si chiude per Soleri in blucerchiato

© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 22:55Serie B
Luca Bargellini
fonte Alessio Alaimo

Sampdoria-Spezia non sarà solo il classico derby ligure. Varrà molto di più. Sia perché la sfida è uno scontro diretto in chiave salvezza in Serie B, sia perché potrebbe fare da punto di contatto fra le dirigenze delle due società in chiave calciomercato.

Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, le due società nella giornata di domani dovrebbero definire il passaggio in blucerchiato di Edoardo Soleri, attaccante classe 1997 in bianconero dall'estate 2024 con un ruolino di marcia da 46 presenze e 6 gol.

