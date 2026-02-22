Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, Modena sul doppio vantaggio. È 2-0 alla Juve Stabia

Con l'anticipo giocato venerdì, si è alzato il sipario sulla 26ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di oggi, con gli ultimi due match. Il primo, è adesso in campo, e vale per i piani alti della classifica: al 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia, si stanno affrontando Juve Stabia e Modena, con la formazione emiliana che ben prima della mezzora si porta sul doppio vantaggio che ha chiuso la prima frazione di gioco, da poco andata in archivio.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B, 26ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Juve Stabia-Modena 0-2

3' Zanimacchia, 23' Zampano

Domenica 22 febbraio

Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1

14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

Cesena-Spezia 2-3

4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)

Carrarese-Monza 0-1

49' Hernani

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Monza 54

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 40*

Juve Stabia 38*

Cesena 37

SudTirol 33

Carrarese 30

Empoli 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Spezia 25

Reggiana 25*

Virtus Entella 25

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno