Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, Modena sul doppio vantaggio. È 2-0 alla Juve Stabia
Con l'anticipo giocato venerdì, si è alzato il sipario sulla 26ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di oggi, con gli ultimi due match. Il primo, è adesso in campo, e vale per i piani alti della classifica: al 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia, si stanno affrontando Juve Stabia e Modena, con la formazione emiliana che ben prima della mezzora si porta sul doppio vantaggio che ha chiuso la prima frazione di gioco, da poco andata in archivio.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 26ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Juve Stabia-Modena 0-2
3' Zanimacchia, 23' Zampano
Domenica 22 febbraio
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1
14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)
Cesena-Spezia 2-3
4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)
Carrarese-Monza 0-1
49' Hernani
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Monza 54
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 40*
Juve Stabia 38*
Cesena 37
SudTirol 33
Carrarese 30
Empoli 30
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 28*
Mantova 26
Spezia 25
Reggiana 25*
Virtus Entella 25
Bari 22
Pescara 18
* una gara in meno