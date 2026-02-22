TMW Juventus, contusione al polpaccio per Yildiz: da valutare. Bremer ancora a parte

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di Kenan Yildiz e Gleison Bremer in casa Juventus. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il turco ha subito una contusione al polpaccio sinistro nella sfida di ieri all'Allianz Stadium contro il Como e verrà valutato giorno per giorno. Il giocatore era stato sostituito precauzionalmente durante il secondo tempo e la speranza di Spalletti è di poterlo avere a disposizione già per la sfida contro il Galatasaray di mercoledì sera.

Gleison Bremer si è invece allenato a parte anche della giornata di oggi. Tutta la squadra domani osserverà un giorno di riposo, per provare a ricaricare le batterie in vista delle prossime due partite fondamentali per gli obiettivi stagionali della Juventus: prima il ritorno dei playoff di Champions League e poi la gara contro la Roma della prossima settimana in Serie A.