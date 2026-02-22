Milan-Parma, le formazioni ufficiali: Bartesaghi braccetto, davanti Leao con Pulisic
Alle ore 18:00 il programma della 26^ giornata di Serie A va avanti con la sfida del Mezza tra il Milan e il Parma.
Ci sono le formazioni ufficiali di Milan-Parma, e all'interno delle due distinte si trovano un paio di sorprese almeno, una significativa per parte. In casa rossonera, non c'è De Winter nel terzetto difensivo a Maignan, dove rientra Gabbia ma in cui trova posto nell'inedito ruolo di braccetto Bartesaghi, con Estupinan collocato sulla fascia di sinistra. Rientra dal 1' anche Saelemaekers, con Athekame che si riaccomoda in panchina. Davanti con Leao c'è Pulisic. Una novità anche in casa Parma, dove a centrocampo c'è Ordonez al posto del più quotato Sorensen, che figura invece soltanto tra i sostituti. In attacco la coppia con Pellegrino e Strefezza per dare forza alle ambizioni della squadra di Cuesta.
Di seguito le formazioni ufficiali.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic.
Allenatore: Marco Landucci (Allegri squalificato).
PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Delprato, Valenti; Britschgi, Bernabe, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Strefezza.
A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena.
Allenatore: Carlos Cuesta.