Serie B, 26ª giornata: la Juve Stabia accorcia ma passa il Modena 1-2. La classifica aggiornata
Con la serata di venerdì, e con l'anticipo dello 'Stirpe', si è alzato il sipario sulla 26ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera, con gli ultimi due match in programma, uno dei quali già archiviato. Alle ore 15:00, infatti, ha preso il via la sfida di alta classifica tra Juve Stabia e Modena, che ha visto la formazione emiliana espugnare il 'Menti' sul punteggio di 1-2, con i due gol già siglati nel primo tempo; nella ripresa accorciano le Vespe, ma arriva la prima sconfitta casalinga stagionale.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 26ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1
14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)
Cesena-Spezia 2-3
4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)
Carrarese-Monza 0-1
49' Hernani
Juve Stabia-Modena 0-2
3' Zanimacchia (M), 23' Zampano (M), 74' Mosti (J)
Domenica 22 febbraio
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Monza 54
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Carrarese 30
Empoli 30
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 28*
Mantova 26
Spezia 25
Reggiana 25*
Virtus Entella 25
Bari 22
Pescara 18
* una gara in meno