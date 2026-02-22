Serie B, 26ª giornata: la Juve Stabia accorcia ma passa il Modena 1-2. La classifica aggiornata

Con la serata di venerdì, e con l'anticipo dello 'Stirpe', si è alzato il sipario sulla 26ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera, con gli ultimi due match in programma, uno dei quali già archiviato. Alle ore 15:00, infatti, ha preso il via la sfida di alta classifica tra Juve Stabia e Modena, che ha visto la formazione emiliana espugnare il 'Menti' sul punteggio di 1-2, con i due gol già siglati nel primo tempo; nella ripresa accorciano le Vespe, ma arriva la prima sconfitta casalinga stagionale.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B, 26ª GIORNATA

Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1

14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

Cesena-Spezia 2-3

4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)

Carrarese-Monza 0-1

49' Hernani

Juve Stabia-Modena 0-2

3' Zanimacchia (M), 23' Zampano (M), 74' Mosti (J)

Domenica 22 febbraio

Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Monza 54

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 43

Juve Stabia 38

Cesena 37

SudTirol 33

Carrarese 30

Empoli 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Spezia 25

Reggiana 25*

Virtus Entella 25

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno