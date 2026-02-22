Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 28ª giornata: Benevento e Catania ok, Salernitana ko 0-1 col Monopoli. Le classifiche

Serie C, 28ª giornata: Benevento e Catania ok, Salernitana ko 0-1 col Monopoli. Le classificheTUTTO mercato WEB
© foto di Gabriele La Torre
Claudia Marrone
Oggi alle 16:31Serie C
Claudia Marrone

Con la serata di venerdì, e con due anticipi, si è alzato il sipario sulla 28ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi - come di consueto - nella serata di domani, quando emergeranno le classifiche definitive. A ogni modo, alle ore 12.30 è iniziata la domenica di terza serie, che è poi proseguita con i match delle ore 14:30, da poco conclusi.

Nel Girone A, sembra non volersi fermare il Trento, che supera la Pro Vercelli, ma decisamente in rampa di lancio è anche il Lumezzane, che con pochi fronzoli e tanta concretezza archivia la pratica Dolomiti Bellunesi; molta concretezza - nel Girone B - anche per l'Ascoli, che non molla su Arezzo e Ravenna e batte un Pontedera anche sprecone, come a esempio nel rigore calciato alle stelle da Kabashi. Nel Girone B, dopo un primo tempo sotto di un gol, il Benevento batte il Team Altamura, ma dietro il Catania vince col Giugliano; notte fonda, invece, per la Salernitana, che crolla sul campo del Monopoli.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica dei tre gironi aggiornata:

SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Novara-Giana Erminio 3-1
28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
32' Pirola
Renate-Inter U23 2-1
14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)
Triestina-Cittadella 2-3
12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)
Lumezzane-Dolomiti Bellunesi 3-0
22' Mancini, 45'+2 Caccavo, 76' Ghillani
Pro Vercelli-Trento 1-3
53' Pellegrini, 66' Comi (P9, 70' Triacca (T), 90'+4 Sangalli (T)
Domenica 22 febbraio
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66*, Union Brescia 50*, Lecco 49*, Trento 47, Alcione Milano 46, Cittadella 45, Renate 45, Inter U23 40, Lumezzane 39, Pro Vercelli 38, Novara 35, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33*, Arzignano Valchiampo 30*, Ospitaletto 29*, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20*, Pro Patria 16*, Triestina 4

N.B. - *una gara in meno
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
54' Ravasio
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Sambenedettese 1-0
35' Solini
Campobasso-Juventus Next Gen 2-1
27' Deme (J), 66' Agazzi (C), 69' Cristallo (C)
Pontedera-Ascoli 1-3
5' Nicoletti (A), 52' Damiani (A), 65' Yeboah (P), 71' D'Uffizi (A)
Domenica 22 febbraio
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 53, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30**, Carpi 29*, Bra 25*, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)
Latina-Potenza 0-1
90'+4 [rig.] Castorani
Trapani-Cavese 2-0
75' Celeghin, 87' Winkelmann
Casertana-Picerno 2-1
3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)
Atalanta U23-Cosenza
Catania-Giugliano 1-0
68' D'Ausilio
Salernitana-Monopoli 0-1
54' Scipioni
Team Altamura-Benevento 1-2
37' Grande (T), 56' Prisco (B), 80' Tumminello (B)
Domenica 22 febbraio
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Monopoli 43, Audace Cerignola 42, Crotone 41*, Monopoli 40, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 34, Atalanta U23 31, Sorrento 30*, Picerno 29, Trapani 28, Latina 28, Cavese 28, Giugliano 24, Siracusa 23*, Foggia 22*

N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Faggiano: "Valutazioni sull'allenatore. Ci siamo rinforzati, ma le cose vanno peggio"... Faggiano: "Valutazioni sull'allenatore. Ci siamo rinforzati, ma le cose vanno peggio"
Monopoli, Colombo: "Vincere a Salerno ha un sapore particolare, gol studiato dal... Monopoli, Colombo: "Vincere a Salerno ha un sapore particolare, gol studiato dal preparatore"
Salernitana, torna a tremare la panchina? Per Raffaele persa la sconfitta contro... Salernitana, torna a tremare la panchina? Per Raffaele persa la sconfitta contro il Monopoli
Altre notizie Serie C
Monopoli, Colombo: "Vincere a Salerno ha un sapore particolare, gol studiato dal... Monopoli, Colombo: "Vincere a Salerno ha un sapore particolare, gol studiato dal preparatore"
Salernitana, torna a tremare la panchina? Per Raffaele persa la sconfitta contro... Salernitana, torna a tremare la panchina? Per Raffaele persa la sconfitta contro il Monopoli
Serie C, 28ª giornata: Benevento e Catania ok, Salernitana ko 0-1 col Monopoli. Le... Serie C, 28ª giornata: Benevento e Catania ok, Salernitana ko 0-1 col Monopoli. Le classifiche
Triestina, Marino: "Diamo dignità alla Serie C, ma c'è la stesso rispetto dalle gestioni... Triestina, Marino: "Diamo dignità alla Serie C, ma c'è la stesso rispetto dalle gestioni arbitrali"
Serie C, 28ª giornata: all'intervallo Ascoli in vantaggio. Benevento sotto di un... Serie C, 28ª giornata: all'intervallo Ascoli in vantaggio. Benevento sotto di un gol ad Altamura
Serie C, 28ª giornata: in 3' il Campobasso ribalta la Juve NG, 2-1 il finale. Pari... Serie C, 28ª giornata: in 3' il Campobasso ribalta la Juve NG, 2-1 il finale. Pari dell'Atalanta
Serie C, 28ª giornata: dopo 45', Juve NG in 10 ma avanti 0-1 a Campobasso. Pari dell'Atalanta... Serie C, 28ª giornata: dopo 45', Juve NG in 10 ma avanti 0-1 a Campobasso. Pari dell'Atalanta
Triestina-Cittadella 2-3. Marino: "Al pari ho pensato potessimo vincerla. Ma ci son... Triestina-Cittadella 2-3. Marino: "Al pari ho pensato potessimo vincerla. Ma ci son assenze"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Pulisic
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
5 Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: sono due le opzioni in caso di forfait di McTominay
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Arbitri, è ancora caos. Altro errore in una partita decisiva: Napoli penalizzato, adesso basta
Immagine top news n.1 Napoli, Manna: "Che vergogna, Hien si appende e si butta giù. Poi facciamo noi la figura dei coglioni"
Immagine top news n.2 Atalanta-Napoli 2-1, le pagelle: Alisson Santos a fasi alterne, quanto segna Pasalic?
Immagine top news n.3 Un'Atalanta furente rimonta il Napoli 2-1. Altre polemiche per il gol tolto a Gutierrez
Immagine top news n.4 Torino, Baroni sempre più in bilico: D'Aversa pronto a sostituirlo. I dettagli
Immagine top news n.5 Torino, ora la panchina di Baroni scricchiola davvero: i risultati non mentono. È sempre più crisi
Immagine top news n.6 Juventus, contusione al polpaccio per Yildiz: da valutare. Bremer ancora a parte
Immagine top news n.7 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Palladino: "Per me c'è fallo su Hien, è stata una battaglia e siamo felici"
Immagine news Serie A n.2 Parma, Delprato: "Milan forte, in forma e al completo. Ma c'è più fiducia dopo le ultime vittorie"
Immagine news Serie A n.3 Arbitri, è ancora caos. Altro errore in una partita decisiva: Napoli penalizzato, adesso basta
Immagine news Serie A n.4 L'Atalanta è la quarta incomoda per la Champions: l'effetto Palladino si sente
Immagine news Serie A n.5 Milan, Saelemaekers: "Le sfide alle piccole erano il nostro punto debole, siamo migliorati"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Hien: "Per me è fallo di Hojlund. Mi ha tenuto le braccia e se non cado prendo la palla"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Crolla il fortino 'Menti': per la Juve Stabia arriva la prima sconfitta casalinga. 1-2 col Modena
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Modena 1-2: Zanimacchia e Zampano goleador, Chichizola decisivo. Si salva Mosti
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 26ª giornata: la Juve Stabia accorcia ma passa il Modena 1-2. La classifica aggiornata
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Avellino, le formazioni ufficiali: per il suo esordio, Ballardini punta sul 3-5-2
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, Modena sul doppio vantaggio. È 2-0 alla Juve Stabia
Immagine news Serie B n.6 Pohjanpalo, che ritmo! A Palermo con gli stessi numeri di quando centrò la A col Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Spettatore d'eccezione al 'Rigamonti'. Guardiola sugli spalti per Union Brescia-Pro Patria
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, Colombo: "Vincere a Salerno ha un sapore particolare, gol studiato dal preparatore"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, torna a tremare la panchina? Per Raffaele persa la sconfitta contro il Monopoli
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 28ª giornata: Benevento e Catania ok, Salernitana ko 0-1 col Monopoli. Le classifiche
Immagine news Serie C n.5 Triestina, Marino: "Diamo dignità alla Serie C, ma c'è la stesso rispetto dalle gestioni arbitrali"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 28ª giornata: all'intervallo Ascoli in vantaggio. Benevento sotto di un gol ad Altamura
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: la Ternana di rimonta acciuffa il 2-2 con la Juventus. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: Inter-Roma per la vetta. Il programma e la classifica del turno
Immagine news Calcio femminile n.4 Musica per le azzurre a Reggio Calabria e Vicenza, con Baby K e Sarah Toscano
Immagine news Calcio femminile n.5 Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby K e Toscano
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: si chiude sul 2-2 il big match Lazio-Milan. La classifica aggiornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV