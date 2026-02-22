Serie C, 28ª giornata: Benevento e Catania ok, Salernitana ko 0-1 col Monopoli. Le classifiche

Con la serata di venerdì, e con due anticipi, si è alzato il sipario sulla 28ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi - come di consueto - nella serata di domani, quando emergeranno le classifiche definitive. A ogni modo, alle ore 12.30 è iniziata la domenica di terza serie, che è poi proseguita con i match delle ore 14:30, da poco conclusi.

Nel Girone A, sembra non volersi fermare il Trento, che supera la Pro Vercelli, ma decisamente in rampa di lancio è anche il Lumezzane, che con pochi fronzoli e tanta concretezza archivia la pratica Dolomiti Bellunesi; molta concretezza - nel Girone B - anche per l'Ascoli, che non molla su Arezzo e Ravenna e batte un Pontedera anche sprecone, come a esempio nel rigore calciato alle stelle da Kabashi. Nel Girone B, dopo un primo tempo sotto di un gol, il Benevento batte il Team Altamura, ma dietro il Catania vince col Giugliano; notte fonda, invece, per la Salernitana, che crolla sul campo del Monopoli.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica dei tre gironi aggiornata:

SERIE C - 28ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Novara-Giana Erminio 3-1

28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)

Alcione Milano-Pergolettese 1-0

32' Pirola

Renate-Inter U23 2-1

14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)

Triestina-Cittadella 2-3

12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)

Lumezzane-Dolomiti Bellunesi 3-0

22' Mancini, 45'+2 Caccavo, 76' Ghillani

Pro Vercelli-Trento 1-3

53' Pellegrini, 66' Comi (P9, 70' Triacca (T), 90'+4 Sangalli (T)

Domenica 22 febbraio

Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta

Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria

Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66*, Union Brescia 50*, Lecco 49*, Trento 47, Alcione Milano 46, Cittadella 45, Renate 45, Inter U23 40, Lumezzane 39, Pro Vercelli 38, Novara 35, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33*, Arzignano Valchiampo 30*, Ospitaletto 29*, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20*, Pro Patria 16*, Triestina 4

N.B. - *una gara in meno

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Pianese-Guidonia Montecelio 0-0

Gubbio-Arezzo 0-1

54' Ravasio

Livorno-Pineto 1-0

37' Di Carmine

Torres-Vis Pesaro 0-0

Ravenna-Sambenedettese 1-0

35' Solini

Campobasso-Juventus Next Gen 2-1

27' Deme (J), 66' Agazzi (C), 69' Cristallo (C)

Pontedera-Ascoli 1-3

5' Nicoletti (A), 52' Damiani (A), 65' Yeboah (P), 71' D'Uffizi (A)

Domenica 22 febbraio

Ore 17:30 - Carpi-Bra

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Ternana-Forlì

Riposa – Perugia

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 53, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30**, Carpi 29*, Bra 25*, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno

** due gare in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Audace Cerignola-Casarano 2-1

5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)

Latina-Potenza 0-1

90'+4 [rig.] Castorani

Trapani-Cavese 2-0

75' Celeghin, 87' Winkelmann

Casertana-Picerno 2-1

3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)

Atalanta U23-Cosenza

Catania-Giugliano 1-0

68' D'Ausilio

Salernitana-Monopoli 0-1

54' Scipioni

Team Altamura-Benevento 1-2

37' Grande (T), 56' Prisco (B), 80' Tumminello (B)

Domenica 22 febbraio

Ore 17:30 - Crotone-Foggia

Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Monopoli 43, Audace Cerignola 42, Crotone 41*, Monopoli 40, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 34, Atalanta U23 31, Sorrento 30*, Picerno 29, Trapani 28, Latina 28, Cavese 28, Giugliano 24, Siracusa 23*, Foggia 22*

N.B. - *una gara in meno

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva