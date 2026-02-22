Salernitana, torna a tremare la panchina? Per Raffaele persa la sconfitta contro il Monopoli

Un fischio finale che pesa come un macigno per la Salernitana, che è caduta tra le mura amiche dello stadio 'Arechi' per 0-1 contro il Monopoli, nella gara valevole per la 28ª giornata del Girone C di Serie C, che potrebbe costare molto cara al tecnico granata Giuseppe Raffaele, ormai da tempo in bilico.

La situazione è ampiamente nota. Già nei mesi scorsi l'allenatore era stato messo in discussione, ma il Direttore Sportivo Daniele Faggiano lo aveva difeso a oltranza, impedendone l'esonero, ma subito dopo il termine del calciomercato, la spaccatura. Il pareggio con la Cavese aveva fatto accendere un diverbio piuttosto acceso tra il allenatore e Ds, che avrebbe quindi optato l'allontanamento del tecnico, stavolta però difeso dalla proprietà, con il presidente Danilo Iervolino che avrebbe rinfacciato al dirigente la difesa di Raffaele nei mesi scorsi e spiegato che per il momento non c'era la volontà, anche per ragioni economiche, del ribaltone in panchina. Ma la sensazione era che il trainer si giocasse tutto quest'oggi.

E la sfida contro il Gabbiano, complici anche le vittorie di Benevento e Catania, è stata più deleteria che mai. Non solo, il Cosenza, pareggiando contro l'Atalanta U23, ha avvicinato i campani, che non vedono poi più così saldo il terzo posto. Si preannuncia probabilmente una serata di fuoco.