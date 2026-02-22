Juve Stabia, Confente out per una botta al costato. In porta al suo posto c'è Boer

Alessandro Confente è in tribuna nella sfida fra Juve Stabia e Modena di quest'oggi. Il portiere, nell'ultima gara giocata dalle Vespe contro il Monza, ha rimediato una botta al costato che, di fatto, lo toglie dalle disponibilità di Ignazio Abate per lo scontro diretto per il sesto posto contro il Modena di quest'oggi. Il portiere, pur inserito nei convocati nella giornata di ieri, è indisponibile e al suo posto è stato schierato Boer. Un problema in più per una squadra che è già alle prese con diverse assenze - cinque i titolari fuori dai convocati per problemi fisici - e che si gioca quindi un posto nei playoff con una formazione diversa rispetto a quella che sarebbe considerata come quella tipo.

Questa la formazione ufficiale della Juve Stabia. Boer; Giorgini, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Maistro, Cacciamani; Okoro, Gabrielloni. All.: Abate

Questi invece i convocati di ieri.

Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer.

Difensori: 2 Ricciardi, 6 Bellich, 14 Dalle Mura, 21 Kassama, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 46 Diakitè, 76 Mannini.

Centrocampisti: 8 Zeroli, 17 Ciammaglichella, 28 Torrasi, 29 Correia, 37 Maistro, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti.

Attaccanti: 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 70 Dos Santos, 90 Okoro.

Diffidati: Giorgini.

Indisponibili: Battistella, Candellone, Morachioli, Pierobon, Varnier.