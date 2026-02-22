Torino, ora la panchina di Baroni scricchiola davvero: i risultati non mentono. È sempre più crisi

Il Torino è alle prese con un periodo molto complicato e la sconfitta per 3-0 contro il Genoa di oggi pomeriggio è soltanto l'ultima prova di qualcosa che non funziona. La lotta salvezza è più accesa che mai e anche i granata sono dentro a questa corsa che a meno di colpi di scena vedrà coinvolte molte squadre che dovranno evitare di essere la terza retrocessa insieme a Pisa e Hellas Verona. Sia chiaro, queste ultime due non sono ancora spacciate, la matematica è ancora dalla loro, ma la sensazione è che se i nerazzurri dovessero perdere contro la Fiorentina domani al Franchi l'impresa sarebbe di quelle difficilissime da compiere. In attesa del posticipo di Firenze torniamo però a parlare del Torino.

La panchina di Baroni scricchiola.

Soltanto poche settimane fa sembrava impossibile che i granata rientrassero nella lotta per la permanenza in Serie A ma gli ultimi disastrosi risultati hanno fatto aprire gli occhi a tutti e adesso c'è poco da sorridere negli ambienti Toro, con Marco Baroni che non può essere che in bilico, anche se le prime notizie in arrivo dalla pancia dello stadio Ferraris parlano di un'ennesima conferma per il tecnico.

Cambio di passo o esonero?

Impossibile però far finta di niente. Il Torino è all'interno di una crisi clamorosa, non solo dal punto di vista dei risultati, e la fortuna dei granata è quella di aver vinto contro il Lecce quattro giornate fa e aver trovato il pareggio al 94' contro la Fiorentina una settimana più tardi, altrimenti la situazione darebbe ai limiti del drammatico, sportivamente parlando. Serve però un cambio di passo immediato, altrimenti l'esonero di Baroni sarebbe praticamente inevitabile.