Serie C, 28ª giornata: dopo 45', Juve NG in 10 ma avanti 0-1 a Campobasso. Pari dell'Atalanta
Con i due anticipi di venerdì, si è alzato il sipario sulla 28ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi nella serata di domani, quando emergeranno le classifiche definitive, ma che quest'oggi ha già preso il via, con i primi lunch match di giornata che nel Girone B contrappongono Campobasso e Juventus Next Gen, mentre nel C Atalanta U32 e Cosenza, gara, questa, ferma sullo 0-0. La sblocca invece la Juve, che si porta avanti 0-1 poco prima della mezzora.
Ma rimane però in 10 uomini a seguito dell'espulsione di Gunduz, che - da ammonito - commette fallo su Papini a centrocampo rimediando il secondo giallo.
Di seguito, il punto della situazione e la classifica dei tre gironi aggiornata:
SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Campobasso-Juventus Next Gen 0-1
27' Deme
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia
Già giocate
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
54' Ravasio
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Sambenedettese 1-0
35' Solini
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 50*, Juventus Next Gen 39*, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Campobasso 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30**, Carpi 29*, Bra 25*, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17**
N.B. - *una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Ora in campo
Atalanta U23-Cosenza 0-0
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Catania-Giugliano
Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli
Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa
Già giocata
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)
Già giocate
Latina-Potenza 0-1
90'+4 [rig.] Castorani
Trapani-Cavese 2-0
75' Celeghin, 87' Winkelmann
Casertana-Picerno 2-1
3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 46*, Audace Cerignola 42*, Crotone 41, Monopoli 40, Casarano 36*, Team Altamura 36, Potenza 34*, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29*, Trapani 28*, Latina 28*, Cavese 28*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22
N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE A
Già giocate
Novara-Giana Erminio 3-1
28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
32' Pirola
Renate-Inter U23 2-1
14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)
Triestina-Cittadella 2-3
12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Alcione Milano 46*, Cittadella 45*, Renate 45*, Trento 44, Inter U23 40*, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Novara 35*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26*, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4*
N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva