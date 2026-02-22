Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A Women, 15ª giornata: Inter-Roma per la vetta. Il programma e la classifica del turno

Claudia Marrone
Oggi alle 09:34Calcio femminile
Con i due lunch match di ieri, ha preso il via la 15ª giornata di Serie A Women, che ha già aggiornato quindi parzialmente la classifica ma vedrà quest'oggi in programma scontri interessanti per i piani altissimi: inutile dire che il riferimento è a Inter-Roma.

Corsa Scudetto - Le frenate contro Parma e Como Women hanno frenato la corsa della Roma capolista, separata però solo da tre punti dalla prima citata Inter, che arriva per altro da cinque successi consecutivi. Da una parte, quindi, si cercherà di respingere l’assalto alla vetta, mentre dall’altra c’è la voglia e la consapevolezza di poter agganciare il primo posto. Spettatore interessato sarà la Juventus che scenderà in campo qualche ora prima contro una Ternana che, battendo il Genoa, ha salutato almeno per ora l'ultimo posto.

Corsa alle coppe - Napoli, Lazio, Como e più marginalmente il Milan, attendo con ansia il risultato della Fiorentina contro il Sassuolo, perché la corsa al terzo posto è viva più che mai, e l'ambizione delle coppe europee anima tutte le formazioni chiamate in causa.

Corsa salvezza - Detto del Parma che se la vedrà con la rivelazione Napoli e della Ternana impegnata nel difficile scontro contro la Juventus, le altre due formazioni che puntano a evitare la retrocessione in Serie B affronteranno due impegni non semplici sulla carta: il Sassuolo infatti farà visita alla Fiorentina per mettere in cascina altri punti preziosi per non dover vivere un finale di stagione in affanno, mentre il Genoa fanalino di coda ospiterà un Como Women che è apparso rivitalizzato dal cambio di tecnico in panchina.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMEN, 15ª GIORNATA
Già giocate
Napoli Women – Parma 0-0
Genoa- Como Women 0-1
24' Vaitukaityte
Lazio – Milan 2-2
32' Le Bihan (L), 55‎' Kamczyk (M), 65‎'‎ Soffia (M), 82' Karczewska (L)
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Ternana Women – Juventus
Ore 15:30 - Inter – Roma (diretta Rai Sport)
Ore 18:00 - Fiorentina – Sassuolo

Classifica della Serie A Women - Roma 33, Inter 30, Juventus 27, Napoli 25*, Lazio 24*, Como 23*, Fiorentina 21, Milan 21*, Sassuolo 12, Ternana 10, Parma 10, Genoa 7*

* una gara in più

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
