Ranieri si racconta: "Finire alla Roma? Credo di sì ma mai dire mai. Con la panchina ho chiuso"

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 11:15Serie A
Niccolò Righi

Lunga intervista quella concessa quest’oggi ai microfoni del Messaggero da parte di Claudio Ranieri, ex allenatore e oggi responsabile tecnico della Roma, nel quale ha ripercorso la propria carriera. Questo un estratto sulla Roma: “Cosa mi hanno detto i Friedkin per convincermi? Claudio decidi, e qualunque cosa deciderai, noi saremo con te. Sono stati molto corretti. Mi sento spesso con loro attraverso video call e messaggi”.

È difficile per loro gestire una squadra dagli Stati Uniti?
“Non credo. Sono stato otto anni in Inghilterra. Ken Bates, il presidente del Chelsea, l'ho visto soprattutto dopo che ha lasciato il club. Abramovic veniva qualche volta in trasferta e mi riportava indietro con il suo aereo personale. Al Leicester il thailandese si presentava di tanto in tanto. Il presidente è importante perché a fine mese paga. Solo in Italia siamo ossessionati dalla sua presenza”.

Finirà la sua carriera nel calcio alla Roma?
“Penso che finirà così, poi mai dire mai. Avevo assicurato che non avrei più allenato dopo Cagliari, e invece è uscita fuori la Roma. E alla Roma non potevo dire di no. Se quindi posso tornare ad allenare? Parlo di un ruolo dirigenziale. Con la panchina ho chiuso, troppo faticoso. Negli ultimi anni mi sono accorto che la sconfitta mi divorava. Il piacere della vittoria dura poco, cominci a pensare subito alla partita successiva. La sconfitta, invece, ho cominciato a portarmela dentro”.

Editoriale di Luca Calamai
