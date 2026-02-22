Musica per le azzurre a Reggio Calabria e Vicenza, con Baby K e Sarah Toscano

Le cantanti si esibiranno nell'intervallo dei match con Svezia e Danimarca

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Due artiste d'eccezione accompagneranno i match dell'Italia femminile, in campo il 3 marzo contro la Svezia e il 7 con la Danimarca per le qualificazioni ai Mondiali 2027. Nell'intervallo della prima partita, Baby K si esibirà davanti agli spettatori presenti allo stadio "Granillo" di Reggio Calabria, mentre sarà Sarah Toscano a prendersi la scena al "Menti" di Vicenza in occasione della gara con la Danimarca. La presenza delle cantanti non sarà l'unica sorpresa. Questa mattina, alla Pinacoteca civica di Reggio Calabria è stata inaugurata 'Sfumature di Azzurro', la mostra itinerante del Museo del Calcio organizzata dalla Figc in collaborazione con l'amministrazione comunale reggina, con la possibilità, fino a martedì 3 marzo, di ammirare i cimeli che raccontano la storia delle Nazionali italiane.

Negli stessi giorni, alcuni oggetti solitamente presenti a Coverciano saranno anche esposti al Museo archeologico nazionale, che ospita i Bronzi di Riace. Da giovedì 5 a domenica 8 marzo la mostra sarà aperta a Vicenza, nella Sala Zavatteri della Basilica Palladiana. (ANSA).