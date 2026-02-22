Serie C, 28ª giornata: in 3' il Campobasso ribalta la Juve NG, 2-1 il finale. Pari dell'Atalanta
Nella serata di venerdì, con due anticipi, si è alzato il sipario sulla 28ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi nella serata di domani, quando emergeranno le classifiche definitive, ma che quest'oggi ha già preso il via, con i primi lunch match di giornata. Nel Girone C si sono sfidate Atalanta U23 e Cosenza, che non hanno cambiato il finale del primo tempo, 0-0, mentre nel Girone B al Campobasso sono serviti 3' nella ripresa per ribaltare la Juventus Next Gen e chiudere la gara sul 2-1.
Da segnalare che i bianconeri hanno chiuso la sfida addirittura in nove uomini, prima per l'espulsione di Gunduz, poi per quella di Cerri che a poco dal termine del match rifila una gomitata a Olivieri.
Di seguito, il punto della situazione e la classifica dei tre gironi aggiornata:
SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE B
Già giocate
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
54' Ravasio
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Sambenedettese 1-0
35' Solini
Campobasso-Juventus Next Gen 2-1
27' Deme (J), 66' Agazzi (C), 69' Cristallo (C)
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 50*, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30**, Carpi 29*, Bra 25*, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17**
N.B. - *una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Già giocate
Latina-Potenza 0-1
90'+4 [rig.] Castorani
Trapani-Cavese 2-0
75' Celeghin, 87' Winkelmann
Casertana-Picerno 2-1
3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)
Atalanta U23-Cosenza
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Catania-Giugliano
Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli
Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa
Già giocata
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 47*, Casertana 46*, Audace Cerignola 42*, Crotone 41, Monopoli 40, Casarano 36*, Team Altamura 36, Potenza 34*, Atalanta U23 31*, Sorrento 30, Picerno 29*, Trapani 28*, Latina 28*, Cavese 28*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22
N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE A
Già giocate
Novara-Giana Erminio 3-1
28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
32' Pirola
Renate-Inter U23 2-1
14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)
Triestina-Cittadella 2-3
12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Alcione Milano 46*, Cittadella 45*, Renate 45*, Trento 44, Inter U23 40*, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Novara 35*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26*, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4*
N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva