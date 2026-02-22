Serie C, 28ª giornata: in 3' il Campobasso ribalta la Juve NG, 2-1 il finale. Pari dell'Atalanta

Nella serata di venerdì, con due anticipi, si è alzato il sipario sulla 28ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi nella serata di domani, quando emergeranno le classifiche definitive, ma che quest'oggi ha già preso il via, con i primi lunch match di giornata. Nel Girone C si sono sfidate Atalanta U23 e Cosenza, che non hanno cambiato il finale del primo tempo, 0-0, mentre nel Girone B al Campobasso sono serviti 3' nella ripresa per ribaltare la Juventus Next Gen e chiudere la gara sul 2-1.

Da segnalare che i bianconeri hanno chiuso la sfida addirittura in nove uomini, prima per l'espulsione di Gunduz, poi per quella di Cerri che a poco dal termine del match rifila una gomitata a Olivieri.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica dei tre gironi aggiornata:

SERIE C - 28ª GIORNATA

GIRONE B

Già giocate

Pianese-Guidonia Montecelio 0-0

Gubbio-Arezzo 0-1

54' Ravasio

Livorno-Pineto 1-0

37' Di Carmine

Torres-Vis Pesaro 0-0

Ravenna-Sambenedettese 1-0

35' Solini

Campobasso-Juventus Next Gen 2-1

27' Deme (J), 66' Agazzi (C), 69' Cristallo (C)

Domenica 22 febbraio

Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli

Ore 17:30 - Carpi-Bra

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Ternana-Forlì

Riposa – Perugia

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 50*, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30**, Carpi 29*, Bra 25*, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17**

N.B. - *una gara in meno

** due gare in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Latina-Potenza 0-1

90'+4 [rig.] Castorani

Trapani-Cavese 2-0

75' Celeghin, 87' Winkelmann

Casertana-Picerno 2-1

3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)

Atalanta U23-Cosenza

Domenica 22 febbraio

Ore 14:30 - Catania-Giugliano

Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli

Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento

Ore 17:30 - Crotone-Foggia

Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa

Già giocata

Audace Cerignola-Casarano 2-1

5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 47*, Casertana 46*, Audace Cerignola 42*, Crotone 41, Monopoli 40, Casarano 36*, Team Altamura 36, Potenza 34*, Atalanta U23 31*, Sorrento 30, Picerno 29*, Trapani 28*, Latina 28*, Cavese 28*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - *una gara in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Già giocate

Novara-Giana Erminio 3-1

28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)

Alcione Milano-Pergolettese 1-0

32' Pirola

Renate-Inter U23 2-1

14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)

Triestina-Cittadella 2-3

12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)

Domenica 22 febbraio

Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento

Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta

Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria

Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Alcione Milano 46*, Cittadella 45*, Renate 45*, Trento 44, Inter U23 40*, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Novara 35*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26*, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4*

N.B. - *una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva