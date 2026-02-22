Un'Atalanta furente rimonta il Napoli 2-1. Altre polemiche per il gol tolto a Gutierrez

Finale: Atalanta-Napoli 2-1

Un Napoli ottimo per un'ora va in vantaggio, trova il bis annullato in modo dubbio da Chiffi (per un presunto fallo di Hojlund su Hien), poi molla l'osso e si fa rimontare da un'Atalanta furente e dalle mille risorse. A Bergamo una gara godibile ed elettrizzante finisce 2-1 per la squadra di Palladino, che alla fine la vince con i cambi. La rete del possibile 0-2 annullata per presunto fallo di Hojlund su Hien potrebbe far discutere ancora.

Beukema stappa il match

L'avvio di gara vede l'Atalanta pressare con grande aggressività un Napoli che però non si fa intimorire. Dopo un tentativo di testa di Pasalic, al 18' gli azzurri passano. Ingenuità di Scalvini, che commette un fallo evitabile su Hojlund in posizione pericolosa: Gutierrez su punizione pennella per Beukema che, tutto solo dentro l'area, fa 0-1 di testa. La reazione dei bergamaschi è contenuta senza troppi patemi d'animo dal Napoli. Pasalic gestisce male un pallone in uscita, ne nasce un tiro di Hojlund che non inquadra lo specchio.

Doppia chance Sulemana

Al 35' ecco la prima grande chance per i bergamaschi: Krstovic lavora bene un pallone e premia l'inserimento di Sulemana, destro secco sul primo palo sul quale si esalta Milinkovic Savic. Ancora Sulemana si gira in area e calcia, ancora attento il portiere azzurro. Nel finale di frazione l'arbitro Chiffi assegna un rigore per un contatto fra Hien e Hojlund, ma il VAR lo richiama e il penalty viene tolto. Alisson Santos fa un pezzo di bravura in pieno recupero, entra da sinistra, ma trova la risposta di Carnesecchi.

Pasalic fa 1-1 di testa

Ad inizio ripresa Hojlund va via a Hien, Gutierrez segna sul suo traversone: Chiffi annulla per fallo molto dubbio dell'attaccante. Il Napoli è convincente in questi minuti: Lobotka e Vergara ci provano da fuori area, senza successo. L'Atalanta però riordina le idee e macina gioco, trovando il pareggio al 61': corner di Zalewski, Pasalic svetta prima di tutti e fa 1-1.

Colpiscono i cambi: Samardzic fa 2-1

L'Atalanta non ha ancora finito e con i nuovi entrati spinge forte. Samardzic pesca Scamacca, che calcia forte, Milinkovic Savic risponde ancora in tuffo. Il gol del pari ha acceso la miccia per la Dea, che attacca a testa bassa. Palladino poi la risolve con i cambi: cross di Bernasconi, stacco imperioso di Samardzic dentro all'area che fa 2-1 all'82'. Conte inserisce tutto ciò che ha, da Giovane a Lukaku. Non basta un finale nell'area avversaria, l'Atalanta regge l'urto e porta a casa una vittoria pesantissima.