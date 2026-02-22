Milan, niente 'mal di piccole': col Parma servono i 3 punti per non veder fuggire l'Inter

Vittoria o giochi scudetto praticamente chiusi: questo è l'imperativo categorico del Milan, impegnato oggi a San Siro contro il Parma. Già i rossoneri erano obbligati a vincere dopo il mezzo passo falso di metà settimana nel recupero contro il Como ma, a maggior ragione dopo l'affermazione esterna dell'Inter ieri sul campo del Lecce, non c'è altra strada se non quella che porta ai 3 punti. I nerazzurri si sono portati momentaneamente a +10 sui cugini: un mancato risultato pieno renderebbe la corsa al tricolore ancora più indirizzata quando non siamo neanche all'inizio di marzo.

L'ostacolo per la squadra di Allegri, però, non è di quelli da prendere sotto gamba. il Parma di Cuesta, infatti, viene dai successi contro Bologna e Verona grazie ai quali è arrivato a questo turno di campionato con un margine di 8 punti sulla zona retrocessione. Inoltre, è una squadra a cui è difficilissimo far gol: delle ultime 10 della classifica è quella con la miglior difesa, con 31 reti subite.

Inoltre, nella sfida contro i ducali il Milan dovrà fare i conti con uno dei suoi più grandi limiti stagionali: la difficoltà cornica a battere le cosiddette piccole. da ricordare infatti la sconfitta contro la Cremonese nel match d'esordio del campionato, ma anche i pareggi contro Pisa, Parma, Sassuolo, Genoa e Fiorentina (non è una piccola, ma la stagione in corso la relega a questo ruolo). Punti pesanti lasciati per strada, che hanno contribuito a creare un varco con l'Inter capolista. Serve dunque un cambio di marcia in queste sfide, a cominciare da quella in programma nel pomeriggio a San Siro.