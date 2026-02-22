Serie C, 28ª giornata: all'intervallo Ascoli in vantaggio. Benevento sotto di un gol ad Altamura

Nella serata di venerdì, con due anticipi, si è alzato il sipario sulla 28ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi - come di consueto - nella serata di domani, quando emergeranno le classifiche definitive. A ogni modo, alle ore 12.30 è iniziata la domenica di terza serie, che sta proseguendo con i match delle ore 14:30 che hanno da poco mandato in archivio i primi tempo.

Notte fonda per il Pontedera, che per il Girone B è sotto di una rete con l'Ascoli, che tiene seguito alle vittorie di Arezzo e Ravenna nella giornata di ieri, ma a proposito di vetta, nel Girone C si segnala, all'intervallo, il ko del Benevento sul campo del Team Altamura, mentre sono ferme sullo 0-0 Catania e Salernitana, rispettivamente contro Giugliano e Monopoli. E di 0-0, salendo al Girone A, è il risultato tra Pro Vercelli e Trento, mentre il Lumezzane si porta avanti sulla Dolomiti Bellunesi.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica dei tre gironi aggiornata:

SERIE C - 28ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Lumezzane-Dolomiti Bellunesi 2-0

22' Mancini, 45'+2 Caccavo

Pro Vercelli-Trento 0-0

Domenica 22 febbraio

Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta

Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria

Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

Già giocate

Novara-Giana Erminio 3-1

28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)

Alcione Milano-Pergolettese 1-0

32' Pirola

Renate-Inter U23 2-1

14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)

Triestina-Cittadella 2-3

12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Alcione Milano 46*, Cittadella 45*, Renate 45*, Trento 44, Inter U23 40*, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Novara 35*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26*, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4*

N.B. - *una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Pontedera-Ascoli 0-1

5' Nicoletti

Domenica 22 febbraio

Ore 17:30 - Carpi-Bra

Lunedì 22 febbraio

Ore 20:30 - Ternana-Forlì

Riposa – Perugia

Già giocate

Pianese-Guidonia Montecelio 0-0

Gubbio-Arezzo 0-1

54' Ravasio

Livorno-Pineto 1-0

37' Di Carmine

Torres-Vis Pesaro 0-0

Ravenna-Sambenedettese 1-0

35' Solini

Campobasso-Juventus Next Gen 2-1

27' Deme (J), 66' Agazzi (C), 69' Cristallo (C)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 50*, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30**, Carpi 29*, Bra 25*, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17**

N.B. - *una gara in meno

** due gare in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Catania-Giugliano 0-0

Salernitana-Monopoli 0-0

Team Altamura-Benevento 1-0

37' Grande

Domenica 22 febbraio

Ore 17:30 - Crotone-Foggia

Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa

Già giocata

Audace Cerignola-Casarano 2-1

5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)

Latina-Potenza 0-1

90'+4 [rig.] Castorani

Trapani-Cavese 2-0

75' Celeghin, 87' Winkelmann

Casertana-Picerno 2-1

3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)

Atalanta U23-Cosenza

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 47*, Casertana 46*, Audace Cerignola 42*, Crotone 41, Monopoli 40, Casarano 36*, Team Altamura 36, Potenza 34*, Atalanta U23 31*, Sorrento 30, Picerno 29*, Trapani 28*, Latina 28*, Cavese 28*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - *una gara in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva