Serie C, 28ª giornata: all'intervallo Ascoli in vantaggio. Benevento sotto di un gol ad Altamura

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 15:22Serie C
Claudia Marrone

Nella serata di venerdì, con due anticipi, si è alzato il sipario sulla 28ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi - come di consueto - nella serata di domani, quando emergeranno le classifiche definitive. A ogni modo, alle ore 12.30 è iniziata la domenica di terza serie, che sta proseguendo con i match delle ore 14:30 che hanno da poco mandato in archivio i primi tempo.

Notte fonda per il Pontedera, che per il Girone B è sotto di una rete con l'Ascoli, che tiene seguito alle vittorie di Arezzo e Ravenna nella giornata di ieri, ma a proposito di vetta, nel Girone C si segnala, all'intervallo, il ko del Benevento sul campo del Team Altamura, mentre sono ferme sullo 0-0 Catania e Salernitana, rispettivamente contro Giugliano e Monopoli. E di 0-0, salendo al Girone A, è il risultato tra Pro Vercelli e Trento, mentre il Lumezzane si porta avanti sulla Dolomiti Bellunesi.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica dei tre gironi aggiornata:

SERIE C - 28ª GIORNATA
GIRONE A
Ora in campo (parziale)
Lumezzane-Dolomiti Bellunesi 2-0
22' Mancini, 45'+2 Caccavo
Pro Vercelli-Trento 0-0
Domenica 22 febbraio
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)
Già giocate
Novara-Giana Erminio 3-1
28' Samele (G), 32' e 73' Da Graca (N), 82' Alberti (N)
Alcione Milano-Pergolettese 1-0
32' Pirola
Renate-Inter U23 2-1
14' Bonetti (R), 55' Berenbruch (I), 76' Ekuban (R)
Triestina-Cittadella 2-3
12' Falcinelli (C), 61' Faggioli (T), 69' Anastasia (C), 90'+1 Vertainen (T), 90'+6 Rabbi (C)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Alcione Milano 46*, Cittadella 45*, Renate 45*, Trento 44, Inter U23 40*, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Novara 35*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26*, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4*

N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Pontedera-Ascoli 0-1
5' Nicoletti
Domenica 22 febbraio
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia
Già giocate
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
54' Ravasio
Livorno-Pineto 1-0
37' Di Carmine
Torres-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Sambenedettese 1-0
35' Solini
Campobasso-Juventus Next Gen 2-1
27' Deme (J), 66' Agazzi (C), 69' Cristallo (C)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 50*, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 38, Ternana 36**, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30**, Carpi 29*, Bra 25*, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17**

N.B. - *una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Catania-Giugliano 0-0
Salernitana-Monopoli 0-0
Team Altamura-Benevento 1-0
37' Grande
Domenica 22 febbraio
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa
Già giocata
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' [rig.] Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)
Già giocate
Latina-Potenza 0-1
90'+4 [rig.] Castorani
Trapani-Cavese 2-0
75' Celeghin, 87' Winkelmann
Casertana-Picerno 2-1
3' Kontek (C), 41' Abreu (P), 76' Casarotto (C)
Atalanta U23-Cosenza

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 47*, Casertana 46*, Audace Cerignola 42*, Crotone 41, Monopoli 40, Casarano 36*, Team Altamura 36, Potenza 34*, Atalanta U23 31*, Sorrento 30, Picerno 29*, Trapani 28*, Latina 28*, Cavese 28*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

