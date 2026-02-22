Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta-Napoli 2-1, le pagelle: Alisson Santos a fasi alterne, quanto segna Pasalic?

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 17:07
Daniele Najjar

Risultato: Atalanta-Napoli 2-1

ATALANTA

Carnesecchi 6 - Incolpevole sul gol, reattivo a dire di no ad Alisson Santos a fine primo tempo.

Scalvini 5,5 - Ingenuo il fallo che porta alla punizione dello 0-1. Soffre le sfuriate sporadiche di Alisson Santos. (Dal 69' Djimsiti 6 - Porta esperienza e serenità nel reparto nell'ultima porzione di gara).

Hien 5,5 - Ha il suo bel da fare contro un Hojlund combattivo. Sul gol di Beukema lui e Kolasinac sono presi in mezzo.

Kolasinac 6 - Partita attenta e aggressiva su Vergara, con Hien non riesce però a mettere una pezza sul colpo di testa di Beukema. (Dall'84' Ahanor s.v.).

Bellanova 6 - Su quella fascia è un fattore d'ansia per la difesa avversaria con i suoi inserimenti sul secondo palo. Difensivamente qualcosa concede. (Dal 57' Bernasconi 6,5- Pallone perfetto per lo stacco di Samardzic che vale il 2-1).

Pasalic 7 - Un solo errore nel primo tempo, che porta a una occasione per Hojlund. Per il resto ha un ritmo vivo lì nel mezzo, che mette in difficoltà il centrocampo azzurro. Poi svetta con un inserimento dei suoi e fa 1-1.

De Roon 6 - Partita di corsa e aggressività per spegnere le fonti del gioco azzurro.

Zappacosta 7 - Spinta costante, prima su una fascia e poi sull'altra, quando esce Bellanova. Chiude in crescendo e fornendo cross su cross.

Sulemana 6 - Nei primi 20 minuti sbaglia diverse scelte, poi si accende e va due volte vicino al gol con un paio di inserimenti. (Dal 46' Samardzic 7 - Con il suo ingresso si nota come si alzi il tasso tecnico dell'Atalanta, così come la capacità di tenere possesso del pallone. Poi fa uno stacco da centravanti navigato per il 2-1).

Zalewski 7 - Gli spunti li ha, concretizza poco nel primo tempo. Nella ripresa è un'altra storia e tutte le azioni passano dai suoi piedi.

Krstovic 6 - Inizio difficile contro Buongiorno, poi prende confidenza dopo aver lavorato un bel pallone per Sulemana e lavora benissimo ogni pallone che gli arriva. (Dal 57' Scamacca 6,5 - Che impatto, sotto gli occhi di Gattuso: colpi da vero Scamacca in mezz'ora di gioco, crea continua apprensione nella difesa avversaria).

Allenatore Raffaele Palladino 7 - La partita si complica per un gol evitabile, ma la sua Atalanta lavora su una reazione che è davvero furente nel secondo tempo. E lui la decide con i cambi: Bernasconi serve l'assist a Samardzic, che ha cambiato il match, ed anche Scamacca porta peso.

---

NAPOLI

Milinkovic Savic 6,5 - I suoi difensori possono stare tranquilli, perché non è mica facile fargli gol, se non colpendo da pochi metri come fatto da Pasalic. Almeno tre interventi degni di nota e la solita sicurezza.

Beukema 6,5 - Il gol, tante giocate d'anticipo, ma anche Pasalic che gli svetta da un passo per l'1-1.

Buongiorno 5,5 - Parte bene contro Krstovic, controllandolo agevolmente. Alla lunga però perde le distanze sia con il montenegrino che con Scamacca, che va al tiro più volte.

Juan Jesus 6 - Sulemana qualche grattacapo glielo crea, ma nel complesso lo controlla abbastanza bene. Esce ammonito. (Dal 69' Olivera 5 - Samardzic lo sovrasta per il gol del definitivo 2-1).

Mazzocchi 6 - Un'ora di gioco diligente, a contenere e far ripartire, senza sbavature. (Dal 63' Spinazzola 5,5 - Entra nel momento peggiore del Napoli e nemmeno lui riesce a far respirare i compagni con qualche sgroppata. E dietro soffre).

Lobotka 6 - Prova a dettare ritmi e tempi, ma la gara lo spinge più a combattere che a rifinire. Lui non perde mai la bussola, comunque.

Elmas 5,5 - Non brilla lì in mezzo, dove l'Atalanta spesso ha il predominio del possesso palla.

Gutierrez 6,5 - Tanta battaglia, ma anche il piede fino per la palla scodellata sulla testa di Beukema per il momentaneo 0-1. (Dal 63' Politano 5,5 - Si ritrova a fare il terzino puro, visto che dal suo ingresso attacca solamente l'Atalanta. E soffre):

Vergara 5,5 - Tanto lavoro per la squadra e un tiro. Per atteggiamento va premiato, oggi però porta pochi spunti veri lì davanti. (Dal 69' Giovane 5,5- Ingresso leggero del brasiliano: non riesce ad accendersi e paga anche un Napoli troppo schiacciato).

Alisson Santos 6 - Quando si accende fa capire che il Napoli ha pescato una potenziale gemma. Poi, che si accenda solamente 2-3 volte è un tema sul quale lavorare per la crescita. (Dall'85' Lukaku s.v.).

Hojlund 6,5 - Sa essere decisivo senza tirare mai in porta. C'è da lottare e sporcarsi le mani? Lo fa con gioia e con aria famelica. Guadagna la punizione dell'1-0, difende cento palloni. Aveva anche creato il 2-0 di Gutierrez, ma Chiffi lo annulla per un dubbio fallo su Hien.

Allenatore Antonio Conte 5,5 - L'attenuante è sempre la stessa, ma a colpire è il modo con il quale il Napoli non reagisce al gol dell'Atalanta per il pareggio. Anzi, nella ripresa gli azzurri subiscono l'avversario e basta.

