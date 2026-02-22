Reggiana-Avellino, le formazioni ufficiali: per il suo esordio, Ballardini punta sul 3-5-2

Con il consueto anticipo del venerdì, ha preso il via la 26ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà quest'oggi con gli ultimi due match in programma. A far archiviare la giornata, la sfida della 17.15, con le luci accese al 'Mapei Stadium', dove si daranno battaglia Reggiana e Avellino in un confronto importante anche ai fini della classifica e della zona playout.

Gara d'esordio per il nuovo tecnico dell'Avellino, Davide Ballardini, che mescola la carte e propone un 3-5-2 con Biasci e Sgarbi nel reparto avanzato, mentre a centrocampo ci sono Palumbo e Palmiero; da segnalare poi l'esordio dal 1' di Reale nel pacchetto arretrato dei tre di difesa.

Di seguito, ecco gli schieramenti dei due tecnici:

REGGIANA (3-5-1-1): Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Rover, Reinhart, Charlys, Portanova, Bozzolan; Girma; Novakovich. All.: Rubinacci

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Reale; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Sgarbi. All.: Ballardini