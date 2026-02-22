Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino, Baroni sempre più in bilico: D'Aversa pronto a sostituirlo. I dettagli

Torino, Baroni sempre più in bilico: D'Aversa pronto a sostituirlo. I dettagli
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 16:23
Lorenzo Di Benedetto
fonte hanno collaborato Andrea Losapio e Marco Conterio

Sono ore caldissime in casa Torino, con Marco Baroni che si trova a un passo dall'essere esonerato. Decisiva la sconfitta di oggi contro il Genoa per 3-0, con i granata che non sono praticamente mai stati in partita e che adesso si ritrovano completamente invischiati nella lotta per la salvezza.

D'Aversa pronto a subentrare.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nelle prossime ore Urbano Cairo, patron del Toro, dovrebbe prendere la decisione definitiva per il cambio in panchina, con il club granata che avrebbe già avuto in contatto con Roberto D'Aversa, indiziato numero uno per sostituire lo stesso Baroni.

I dettagli del possibile contratto.
Se le indiscrezioni dovessero trovare la conferma ufficiale, con l'esonero prima e la scelta di D'Aversa poi, il nuovo tecnico firmerebbe almeno fino al termine della stagione, ma la sua speranza è quella di strappare un contratto con opzione per la prossima stagione, magari legata alla salvezza, obiettivo tutto da raggiungere per il Torino in questo finale di stagione.

