Carrarese-Monza, le formazioni ufficiali: grande qualità in campo, Abiuso-Finotto vs Cutrone-Mota

Prosegue la 26ª giornata del campionato di Serie B. Dopo le gare pomeridiane alle 15:00 e la sfida delle 17:15 tra Cesena e Spezia, che si sta per concludere, il sabato sera si chiude con Carrarese-Monza, sfida cruciale in chiave playoff e non solo.

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali della sfida: Calabro si affida ad Abisso e Finotto come tandem offensivo, mentre il Monza replica con una formazione piena di qualità in cui spiccano Mota e Cutrone in attacco supportati da Hernani.

Ecco di seguito le scelte dei due tecnici:

Carrarese (3-5-2): Bleve; Calabrese, Oliana, Illanes; Zanon, Zuelli, Parlanti, Hasa, Rouhi; Abiuso, Finotto. All. Calabro.

Monza (3-4-1-2): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani; Cutrone, Mota. All. Bianco.

Arbitro: Sig. Abisso di Palermo (Mokhtar - Rinaldi)