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Juve Stabia-Frosinone 0-1, le pagelle: Correia uomo ovunque, Raimondo non incide

Juve Stabia-Frosinone 0-1, le pagelle: Correia uomo ovunque, Raimondo non incideTUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Luca Esposito
Oggi alle 17:21Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Juve Stabia-Frosinone 0-1

JUVE STABIA

Confente 6 – Prende una brutta botta alla testa a inizio primo tempo e abdica alla mezz’ora. Dal 30’ Boer 6 – Mette i brividi a tifosi con un disimpegno errato, per sua fortuna senza conseguenze. Non può nulla sulla rete dello 0-1.

Bellich 6,5 – Prestazione ottima da parte del difensore della Juve Stabia che, quando al top della forma, conferma di essere un valore aggiunto preziosissimo. Va due volte vicino al pareggio che sarebbe stato addirittura stretto ai campani per quanto prodotto.

Giorgini 6 – Grande primo tempo da parte di un calciatore sinonimo di garanzia, soffre un pochino in più nella ripresa.

Dalle Mura 6 – Stesso discorso fatto per il compagno di reparto. Prova sufficiente.

Carissoni 6 – Le caratteristiche dell’avversario non consentono di spingere molto, ma si fa sempre rispettare nell’uno contro uno. Dal 75' Ricciardi sv.

Cacciamani 6,5 – Per tutta la partita ha messo in grande difficoltà gli esterni avversari. Vicinissimo al gol del vantaggio dopo una devastante azione personale.

Mosti 6 – Inaugura la lunga serie di occasioni clamorose che la Juve Stabia non sfrutta. Sempre nel vivo del gioco, generosissimo.

Leone 6,5 – Bel duello a distanza con Calò, due calciatori con caratteristiche simili in impostazione. Giganteggia per un’ora prima di un fisiologico calo fisico.

Correia 6,5 – E’ il vero campione in campo, uno dei tanti colpacci di un ds bravo come Lovisa. Solo il palo gli nega la gioia dell’eurogol. Dall'81' Pierobon sv.

Maistro 5,5 – Parte bene e per poco non sfonda il palo con un tiro potentissimo da distanza ravvicinata. Cala nella ripresa e viene sostituito. Dal 75' Gabrielloni sv.

Okoro 5,5 – I suoi movimenti in profondità creano imbarazzo alla difesa del Frosinone, solo Palmisani gli nega la gioia del gol. Ma ne sbaglia uno a porta vuota e da quel momento esce un po’ dalla partita. Dall'81' Candellone sv.

Ignazio Abate 6 – Per prestazione e classifica meriterebbe un voto e mezzo in più, ma un vecchio adagio dice che “ha ragione chi fa gol” e alla Juve Stabia non riesce. Ma prova ottima, tra le migliori di tutta la stagione.

FROSINONE

Palmisani 7 – Graziato da Okoro e due volte dal palo, ma quando viene chiamato in causa è bravissimo a rendere apparentemente semplici interventi molto complicati. Stilisticamente perfetto.

Cittadini 6,5 – Mezzo voto in meno perché nel finale i centrali del Frosinone dimenticano inspiegabilmente Bellich che, per poco, non fa 1-1. Per il resto una buona prestazione.

Monterisi 6,5 – Il suo salvataggio a inizio primo tempo vale quanto un gol: Correia era pronto a segnare a porta vuota, ma ci ha messo il piedone evitando il peggio.

Oyono 5,5 – Stranamente in difficoltà nell’uno contro uno, in diverse occasioni si fa sorprendere dai movimenti in profondità di Okoro. A inizio ripresa Correia lo lascia sul posto e colpisce il palo. Sostituzione forse tardiva. Dal 90' Calvani sv.

Bracaglia 7 – Il suo è il gol che potrebbe valere la serie A, un colpo di testa vincente proprio nel momento di maggiore sofferenza per i ciociari. E’ già nella storia del club laziale.

Calò 6,5 – Esce tra gli applausi dei suoi tifosi ma anche degli avversari che conservano un ottimo ricordo. Sforna l’ennesimo assist di una stagione da incorniciare. Dal 78' Konè sv.

Cichella 5,5 – Il pressing asfissiante dei centrocampisti avversari non gli consente di esprimersi ai livelli abituali.

Gelli 6 – Primo tempo piuttosto difficile per tutti i calciatori ospiti, alla lunga però si riprende e mostra la solita intelligenza.

Kvernadze 5 – Da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, quando incappa in una giornata negativa fa notizia. Perde quasi tutti i duelli individuali. Dal 65' Fiori 6 - Tiene alto il baricentro.

Raimondo 5,5 – Il ginocchio di Okoro rovina la gioia per l’undicesima rete stagionale. A tratti anonimo, viene costantemente anticipato dai centrali avversari. Ma è generoso nel gioco di squadra. Dal 78' Zilli sv.

Ghedjemis 5,5 – Stesso discorso fatto per Kvernadze, prende mezzo voto in più perché per due volte sfiora l’incrocio dei pali. Ma non è una giornata brillante nemmeno per lui. Dal 90' Koutsoupias sv.

Massimiliano Alvini 7 – Valutassimo la stagione sarebbe da 10, visto che un anno fa il Frosinone era a un passo dalla C e ora si ritrova a 90 minuti dall’impronosticabile. La prestazione è rivedibile, il risultato è bugiardo. Ma conta la sostanza.

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