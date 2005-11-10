Mbappé il candidato principe del Pallone d'Oro. Ma ha fatto peggio sia in gol che in trofei

È il favorito d'obbligo. Non c'entra la doppietta di ieri sera contro il Barcellona, che non avrà peso specifico sulla votazione, ma il 2025-26 di Kylian Mbappé è stato straordinario. Probabilmente se venisse isolato dalle competizioni e dalla loro vittoria, ecco che non avrebbe grandi avversari. Invece il Mondiale lo ha vinto la Spagna, la Champions il PSG, LaLiga il Barça. Chiaramente sarebbe un premio al miglior giocatore e non al miglior giocatore con le migliori vittorie.

Perché sì

Quarantadue gol in quarantaquattro partite, più sette assist. Nel calcio dei numeri, vuol dire partire da almeno uno a zero. Non che il Real Madrid ne abbai mai particolarmente bisogno, ma la situazione è abbastanza chiara. Diciassette invece i gol con la maglia della Francia, da capitano, dieci in otto al Mondiale, cinque in quattro di qualificazione: solo nelle amichevoli Mbappé non segna. E poi il Pallone d'Oro è transalpino

Perché no

Il motivo è racchiuso nel fatto che, collettivamente, in parecchi hanno fatto meglio di lui. Lamine Yamal ha vinto Mondiale e LaLiga, Dembele o Kvara la Champions da protagonisti, Kane ne ha segnati 61 in totale più 18 in 17 partite con la maglia dell'Inghilterra. C'è chi ha fatto meglio dal punto di vista dei numeri e dei trofei. Ma il Pallone d'Oro è transalpino...