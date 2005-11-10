Gianluca Rocchi sceglie DAZN: l'ex designatore è pronto a dimettersi dall'AIA

Gianluca Rocchi è pronto a dimettersi dall’Associazione Italiana Arbitri. L’ex designatore, autosospeso dopo l’esplosione mediatica dell’inchiesta milanese dalla quale è poi uscito completamente estraneo, nelle scorse settimane ha intrapreso un nuovo percorso televisivo come opinionista di DAZN.

Premesso che per apparire in TV aveva sempre chiesto e ottenuto singole autorizzazioni da parte dell’AIA, il nuovo ruolo da ricoprire in pianta stabile è incompatibile con i regolamenti dell’Associazione. Da qui, secondo quanto riferito dall’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, la decisione di rassegnare le proprie dimissioni dall’assoarbitri. Al momento, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il passaggio non risulta comunque ancora formalizzato, ma sarà inevitabile se - come sembra - l’ex fischietto fiorentino vorrà proseguire nel percorso da opinionista televisivo.

Rocchi continuerà così la sua avventura sugli schermi di DAZN, in attesa di ripartire nel mondo arbitrale. In futuro, come è già accaduto a tanti dirigenti arbitrali italiani di vertice - Collina in FIFA, Rosetti in UEFA, Rizzoli in CONCACAF, Irrati come capo VAR FIFA -, non è escluso che possa far ripartire la propria carriera all’estero.