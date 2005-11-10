Douvikas: "Felice di proseguire a Como, l'ambizione del club è subito percepibile"
Simone Lorini
Il Como ha annunciato oggi il rinnovo di Tasos Douvikas fino al 2031. Continua il momento magico per il greco, che ha firmato la doppietta nel weekend utile a stendere il Sassuolo e oggi firma il tanto atteso rinnovo col club che lo valorizzato al massimo: "Sono molto felice di proseguire il mio percorso con il Como, mi sono trovato bene sin dai primi momenti e ho percepito subito l’ambizione del club. Sono cresciuto molto da quando sono arrivato grazie a mister Fàbregas e il suo staff, questo gruppo per me è come una grande famiglia. Voglio continuare ad aiutare la squadra dando il meglio di me".
Questo il comunicato ufficiale: "Como 1907 è lieto di annunciare che l’attaccante Tasos Douvikas ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. Da quando è approdato sulle rive del Lago di Como nel mercato invernale della stagione 2024/25, Douvikas ha collezionato 68 presenze con la maglia BiancoBlu, mettendo a referto 27 gol e cinque assist in tutte le competizioni.