Douvikas: "Felice di proseguire a Como, l'ambizione del club è subito percepibile"

Il Como ha annunciato oggi il rinnovo di Tasos Douvikas fino al 2031. Continua il momento magico per il greco, che ha firmato la doppietta nel weekend utile a stendere il Sassuolo e oggi firma il tanto atteso rinnovo col club che lo valorizzato al massimo: "Sono molto felice di proseguire il mio percorso con il Como, mi sono trovato bene sin dai primi momenti e ho percepito subito l’ambizione del club. Sono cresciuto molto da quando sono arrivato grazie a mister Fàbregas e il suo staff, questo gruppo per me è come una grande famiglia. Voglio continuare ad aiutare la squadra dando il meglio di me".

Questo il comunicato ufficiale: "Como 1907 è lieto di annunciare che l’attaccante Tasos Douvikas ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. Da quando è approdato sulle rive del Lago di Como nel mercato invernale della stagione 2024/25, Douvikas ha collezionato 68 presenze con la maglia BiancoBlu, mettendo a referto 27 gol e cinque assist in tutte le competizioni.