Rabbia Juve contro La Penna e Chiellini attacca Rocchi

Quella di San Siro è stata una notte amara per la Juventus che ha perso per 3-2 contro l'Inter, ma la Vecchia Signora è stata fortemente penalizzata dall'espulsione di Kalulu avvenuta nel primo tempo. I bianconeri, nonostante questo, hanno provato in tutti i modi ad imporre il loro gioco e sono riusciti anche a trovare il 2-2. Ma nel finale la squadra di Spalletti non è stata fortunata e ha subito il goal del 3-2 dell'Inter. Al termine della partita però si sono presentati i microfoni, l'amministratore delegato Comolli e il football director strategy Chiellini per commentare quanto accaduto nel primo tempo della sfida contro i nerazzurri e soprattutto per puntare il dito contro la direzione di gara dell'arbitro La Penna. La società bianconera si è fatta sentire dopo un episodio che ha lasciato diverse perplessità e che soprattutto ha rovinato una delle partite più importanti della stagione calcistica.

Le parole di Chiellini.

È un Giorgio Chiellini scuro in volto quello che a fine partita si è presentato ai microfoni di Sky Sport, per commentare quanto accaduto a San Siro: "Non si può parlare di calcio, dopo quello che è successo oggi (ieri, ndr) diventa difficile. È successo qualcosa di inaccettabile, per l'ennesima volta in questa stagione. Una volta capita a noi, una volta ad altri. Da domani probabilmente si cambierà il VAR ma non è accettabile un errore così, non è accettabile rovinare una partita del genere. Non è accettabile che non ci sia un livello adeguato in una partita così. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo. Dobbiamo cambiare. Non possiamo più procrastinare come invece facciamo sempre in Italia". Chiellini ha poi aggiunto che il livello degli arbitri non è adeguato al campionato: “ È da inizio anno che tutti comunque abbiamo messo in evidenza che non c'è una struttura adeguata al campionato di Serie A. Ci sono episodi continui di settimana in settimana. Abbiamo provato ad essere propositivi, abbiamo provato tutti a farlo e non si può continuare così ogni settimana c'è una squadra diversa che è qui. È palese che adesso il livello non è adeguato. Poi ci sarà troppa pressione, non ci sarà troppa pressione. Non sono professionisti, non si allenano adeguatamente, non sono allenati bene, non sono bravi abbastanza... È chiaro che così non si può andare avanti. Oggi che è il derby d'Italia, è la partita che tutti aspettano non si può decidere in questo modo con questa leggerezza e permettere che ci sia questo spettacolo. Poi oggi è capitato a noi, nelle scorse settimane sono capitate ad altri e poi capiterà a qualcun altro ancora, ma non si può parlare di calcio dopo una partita del genere. Riferimento a Rocchi? Se vuoi è palese questa cosa qua, cioè in questo momento qui c'è un gruppo che non funziona e quindi c'è anche chi debba metterci la faccia e che in questo momento va a dire a tutti che a fine anno andrà via, ora vediamo cosa succederà. Non c'era neanche oggi allo stadio. In una partita del genere capiamo quello che sarà il futuro".

Comolli si scusa con i tifosi.

Oltre a Giorgio Chiellini si è presentato davanti ai media Damien Comolli. L’ad della Juventus era davvero provato da quanto accaduta a San Siro e in conferenza stampa ha avuto un pensiero per i tifosi bianconeri: “Voglio scusarmi con i tifosi perché stasera (ieri sera, ndr) non abbiamo potuto giocare a pallone. Questa sera noi abbiamo perso tre punti ma il calcio italiano ha perso molto di più ed è inaccettabile. Noi come club e come proprietà e squadra combatteremo fino alla fine della stagione”. L’ad della Juventus ha poi ribadito a Sky Sport che quanto successo contro l’Inter è inaccettabile: “Come club sentiamo imbarazzo, dalla proprietà ai tifosi fino all'allenatore e ai giocatori. È successo di nuovo, ancora e ancora in questa stagione. È imbarazzante.

È difficile accettare ingiustizie come questa, per questo è arrivato il momento di dire qualcosa. Non c'è modo di parlare di calcio dopo questa partita. I giocatori e l'allenatore erano frustrati. Ripeto, è tutto inaccettabile".