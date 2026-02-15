Il gol più importante Modric l'ha segnato dopo la partita di Pisa

La partita di Luka Modric a Pisa è stata caratterizzata da qualche errore in fase di possesso, soprattutto nel primo tempo, ma il gol segnato con grandissima classe e tanta eleganza salva tutta la prestazione e regala i tre punti al Milan. Il croato si è issato, dunque, a leder della formazione rossonero. E non solo per la rete da tre punti, ma anche per alcune dichiarazioni post partita che fanno capire tanto della mentalità del croato.

Le parole di Modric

Intervistato a fine partita, Modric ha fatto le seguenti dichiarazioni: "Prima di tutto non potevamo sbagliare, sapevamo che questi punti sarebbero stati cruciali per la lotta in testa alla classifica e li abbiamo presi. Nel secondo tempo ci siamo rilassati un po’ e non abbiamo avuto attenzione. Per questo hanno segnato. Ma alla fine abbiamo attaccato e abbiamo segnato il secondo gol, siamo felici per la vittoria”. Felici sì, ma quel richiamo non è certo da sottovalutare.

Seguirlo

La squadra di Max Allegri, ancora in grande difficoltà contro una piccola, deve dire grazie al campione croato che nel finale di partita ha segnato un gol di fondamentale importanza che permette al Diavolo di restare in corsa per lo scudetto. E deve ascoltarlo per continuare il percorso in campionato: non bisogna rilassarsi, soprattutto contro una piccola, bisogna sempre stare fissi e attenti sulla partita fino alla fine. Sia contro le grandi che contro le piccole.