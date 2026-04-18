Serie B, Bari-Venezia: pomeriggio di fuoco al San Nicola, tra salvezza e promozione

La 35^ giornata di Serie B va in scena in gran parte oggi, con Bari-Venezia tra le partite più interessanti. Pugliesi in piena zona playout e bisognosi di punti per avvicinare una salvezza che appare sempre più complicata, lagunari primi in classifica ma con Frosinone e Monza alle calcagna e vogliose come i veneti di centrare la promozione diretta. Appuntamento alle ore 15.00 allo stadio San Nicola di Bari, dirige la sfida il Sig. Federico Dionisi della sezione di L’Aquila.

COME ARRIVA IL BARI – Longo dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-2-1, inserendo Cerofolini tra i pali al posto di Pissardo (titolare nell’ultimo turno contro il Monza). Davanti all’ex Fiorentina, linea difensiva composta da Mantovani, Odenthal e Cistana. Maggiore e Artioli agiranno nel cuore della mediana, supportati sulle corsie esterne da Mané e Piscopo. Tra le linee ecco Esteves e Rao, alle spalle dell’unica punta Moncini.

COME ARRIVA IL VENEZIA – 3-5-2 invece per Stroppa, che dovrà fare a meno dello squalificato Schingtienne. Al suo posto Venturi, in una difesa posta davanti a Stankovic e completata da Svoboda e Sverko. Hainaut e Haps agiranno sulle fasce, mentre in mezzo al campo spazio a Perez, Busio e Doumbia. Le due punte, infine, saranno Yeboah e Adorante.