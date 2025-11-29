Serie B, Catanzaro-Virtus Entella: prima incrocio nella storia al Ceravolo

Per la prima volta nella loro storia Catanzaro e Virtus Entella si affronteranno, lo faranno questo pomeriggio alle ore 17.15 al “Nicola Ceravolo”per la 14^ giornata di serie BKT. Entrambe hanno bisogno di conferme, dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi. Soprattutto in casa calabrese il pareggio interno di venerdì scorso contro il Pescara ha fatto storcere la bocca, soprattutto per la facilità con cui sono arrivate le reti degli avversari. I giallorossi non possono steccare per la seconda volta consecutiva fra le mura amiche, ritardando una possibile svolta del proprio campionato. Dall’altra c’è la matricola che lontano dal Sannazzari fa fatica, come dimostrato da due pareggi ottenuti fin qui in sei partite anche se la squadra di Chiappella sta andando secondo i programmi riuscendosi a mantenere fuori dalla zona playout. A dirigere il confronto è stato chiamato Paride Tremolada di Monza.

Come arriva il Catanzaro- Alberto Aquilani deve fare a meno di Verrengia, Nuamah e Pompetti me recupera Cassandro e Di Francesco. Il primo dubbio è se verrà confermato il 3-4-2-1 oppure inserire un uomo in più a centrocampo che potrebbe essere Buglio o Petriccione. In difesa non ha convinto contro il Pescara Di Chiara nel ruolo di braccetto sinistro, potrebbe essere scelto Bettella o dare spazio proprio a Cassandro. Non mancano le soluzioni a partire da Buso e Pittarello, il cui impatto venerdì scorso è stato notevole e i giovani Alesi e Liberali a caccia di spazio.

Come arriva la Virtus Entella- Sull’altra sponda Andrea Chiappella è alle prese con le assenze di Del Lungo e Boccadamo con Mezzoni in dubbio. Capiremo se lo staff cercherà di forzare il suo recupero oppure farlo accomodare in panchina confermando il 3-5-2 che ha messo in difficoltà il Palermo nell’ultima uscita. Quindi davanti a Colombi la consueta linea difensiva composta da Parodi, Tiritiello e Marconi. Bariti e Di Mario si occuperanno delle fasce laterali, Benali in cabina di regia affiancato da Karic e uno fra Franzoni e Guiu Vilanova in appoggio alla coppia d’attacco composta da Debenedetti e Fumagalli.