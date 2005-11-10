Carlos Augusto e due giovani che scalpitano: il rinnovo s'ha da fare? L'Inter riflette su Dimarco

Federico Dimarco è ancora uno dei simboli dell'Inter, ma la panchina nel derby a discapito di un Carlos Augusto che non era neanche in perfette condizioni fisiche è solo uno dei tanti indizi che portano a pensare che non sia più un intoccabile. Dopo la stagione superlativa dell'anno scorso, l'esterno sinistro ha fornito finora solo 2 assist e offerto un contributo nettamente al di sotto delle aspettative che l'ambiente nerazzurro riponeva e ripone in lui.

Il tema rinnovo

Il contratto di Dimarco non è ancora stato prolungato e, malgrado sia stato ribadito che la volontà è quella di proseguire insieme, le richieste del classe '97 sono quelle di un titolarissimo. C'è distanza tra le parti, ma Baccin non ha troppa fretta perché l'Inter può esercitare un'opzione per allungare l'accordo fino al 2028 e guadagnare così un po' di tempo per la trattativa o per un'eventuale cessione comunque a cifre convenienti.

Due giovani scalpitano

Oaktree non ha mai fatto mistero di avere una politica incentrata sui giovani e sulla crescita dei calciatori prodotti dal settore giovanili. Per questo infatti sono da tenere in seria considerazione per il futuro Matteo Cocchi e Mattia Marello: il classe 2007 è in prestito al Padova, ma ha già debuttato con i nerazzurri, mentre il 2008 è a farsi le ossa nell'U23 e viene paragonato proprio a Dimarco, che ora non è più il padrone della fascia sinistra.