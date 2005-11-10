Kolo Muani è il vero grande problema della Juve: cambia il ruolo ma non la sostanza. Tempo scaduto?

Randal Kolo Muani è l'unica vera notizia negativa della serata della Juventus. I bianconeri hanno battuto il Napoli, si sono rilanciati in classifica, si sono lasciati alle spalle le polemiche almeno per qualche ora, ma non possono sorridere a pieno pensando all'ennesima prestazione da 5 in pagella del francese. Il passaggio sbagliato e troppo affrettato per Alajbegovic, che di fatto ha bruciato un contropiede potenzialmente pericoloso, poco prima di lasciare il campo per lasciar spazio a Zhegrova, al 59', è la fotografia della sua partita da dimenticare e i fischi che sono arrivati al momento della sostituzione hanno detto una cosa chiara: il popolo bianconero ha finito la pazienza nei confronti dell'ex PSG.

Nuovo ruolo ma stessi problemi: Spalletti scenderà dal carro Kolo Muani?

E pensare che Luciano Spalletti, che non lo ha mai abbandonato, ha provato, nelle ultime uscite, a metterlo più a suo agio, puntando sulla coppia con Nick Woltemade e non solo. Ieri sera contro il Napoli il tecnico lo ha schierato come seconda punta, sia nel 4-4-2 iniziale che nel 3-4-2-1 del secondo tempo, ma pur cambiando ruolo il francese è stato il peggiore in campo tra i bianconeri. La storia del "carro Kolo Muani" la conosciamo tutti molto bene, ne abbiamo parlato e riparlato e abbiamo anche detto che ormai da tempo su quel carro è rimasto solo Spalletti, ma per quanto ancora?

La Juventus può solo vincere e non può più aspettarlo

I numeri parlano chiaro: in questa Serie A Kolo Muani ha segnato un solo gol e la sua media voto, dopo le prime dieci giornate nelle quali è partito sempre titolare, è, su TMW, di 5,28. Troppo poco per poter giocare con continuità alla Juventus, specie in un momento dove ogni errore pesa come un macigno. La Juve non può più aspettarlo e Spalletti non potrà fare altro che scendere dal carro e puntare su Woltemade come attaccante di riferimento con due esterni a completare l'attacco. Che siano, in questo momento, due tra Alajbegovic, Zhegrova o Boga, in attesa dei rientri di Conceicao, Nico Gonzalez e Yildiz, poco importa: la cosa certa è che Kolo Muani non può essere un titolarissimo della Juventus, il tempo è scaduto.