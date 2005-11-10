Marcolin controcorrente sull'Udinese: "Non esonererei Runjaic, ha ancora in mano la squadra"

Sette ko e un pareggio nelle ultime otto per l'Udinese, travolto sabato sera in casa dalla Roma per 2-5 e che adesso vedere Kosta Runjaic ormai ad un passo dall'esonero. Ne ha parlato Dario Marcolin ai microfoni del Messaggero Veneto, andando controcorrente sul tecnico tedesco: "Io non lo esonererei perché non vedo un allenatore che ha perso dalle mani la squadra"

Che idea si è fatto della prestazione della squadra?

"Comincio la mia analisi sottolineando un aspetto positivo: l’Udinese ha avuto un black-out di quindici minuti, quando ha subìto i gol che hanno portato la Roma sul 4-0. Ho notato che Okoye era troppo poco sereno, anche con i piedi. Se cambierei il titolare? È una scelta dell’allenatore che vive la quotidianità. Tornando alla Roma, dopo i gol ho visto un gruppo che ha ripreso a giocare come sa. Anche nei primi venti minuti i bianconeri non mi erano dispiaciuti, così come nella ripresa".

All'orizzonte c'è il Venezia...

"Vorrei vedere una risposta dal gruppo al Penzo, potrebbe scattare la scintilla. La partita con i veneti rappresenta una buona chance".