Tottenham a rischio retrocessione, ma Tudor: "La barca sta andando nella direzione giusta"

La sconfitta con il Crystal Palace mette il Tottenham in una posizione a dir poco pericolosa nella classifica della Premier League, con lo spettro della retrocessione addirittura attuale. Gli Spurs hanno infatti appena un punto di vantaggio sul West Ham terzultimo in graduatoria.

Igor Tudor, però, non sembra particolarmente preoccupato: “Potrà sembrare strano, ma dopo questa gara ci credo più di prima. Ho visto qualcosa in questa squadra, la barca sta andando nella direzione che voglio e in cui deve andare. Devo scegliere i giocatori giusti, chi è sulla barca e rema nella direzione giusta può rimanere, gli altri possono anche abbandonare”.

L’ex Juventus si è poi soffermato sugli infortuni: “Quando recupereremo qualche giocatore, scegliendo gli elementi giusti, sono sicuro che avremo una squadra competitiva. Dobbiamo solo rimanere calmi e lavorare, mancano ancora nove partite che non sono poche. È un momento in cui paghiamo ogni errore. Dobbiamo rimanere calmi e la situazione migliorerà”. Sarà.