Salernitana ko, derby alla Casertana. Coppitelli: "Qui messi in difficoltà anche Catania e Benevento"

Grande soddisfazione in casa Casertana dopo il successo nel derby contro la Salernitana. Al termine della gara l’allenatore rossoblù Federico Coppitelli ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando soprattutto l’importanza del risultato davanti ai propri tifosi.

Il tecnico ha voluto dedicare la vittoria al pubblico del Pinto: “Siamo felici, soprattutto per i nostri tifosi. Meritavano di vivere un derby così e credo che la squadra abbia risposto nel modo giusto”. Coppitelli ha poi spiegato come la partita abbia presentato alcune difficoltà tattiche iniziali: “Cosmi ci ha sorpreso con un modulo diverso rispetto alle attese, ma con il passare dei minuti siamo riusciti a trovare le contromisure adatte”. L’allenatore ha anche evidenziato la crescita del gruppo nel corso della stagione: “In alcune gare avremmo potuto raccogliere più punti se fossimo stati più concreti, ma il percorso fatto finora è comunque positivo e va riconosciuto”.

Il Pinto continua a rivelarsi un campo complicato per tutti: “Non solo la Salernitana, anche squadre come Catania e Benevento hanno avuto difficoltà qui. Oggi abbiamo commesso pochi errori ed è stato un fattore decisivo”. Infine Coppitelli ha invitato la squadra a restare concentrata sul presente, senza distrazioni: “La vicenda Trapani e i punti da restituire non devono influenzarci. Dobbiamo pensare solo a quello che stiamo costruendo e continuare su questa strada”.