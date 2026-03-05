Benevento a +10 sul Catania, ma Della Morte frena: "Finché non c'è certezza non è finita"

Il successo contro il Catania ha acceso l’entusiasmo in casa Benevento, ora a +10 sugli etnei al primo posto nel Girone C di Serie C. Ma l'attenzione resta alta.. A sottolinearlo è stato Matteo Della Morte nel post partita, commentando una gara intensa e combattuta. L’attaccante ha evidenziato il valore del risultato ottenuto contro un avversario di livello: “È stata una vittoria molto importante e bella, anche sofferta perché abbiamo affrontato una squadra forte. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo che ci crede fino alla fine. Sono segnali positivi per inseguire il sogno che abbiamo tutti”.

Della Morte ha poi parlato della sua posizione in campo e dell’intesa con i compagni: “In questo ruolo mi trovo bene. Oggi ho giocato anche più basso perché loro spingevano molto su quella fascia. Quando fai parte di una squadra così affiatata tutto diventa più semplice”. Il giocatore giallorosso ha voluto rimarcare anche il contributo di tutta la rosa: “Il successo è merito del gruppo. Anche chi è entrato a gara in corso ha mostrato grande attaccamento e voglia di vincere”.

Nonostante i tre punti pesanti, però, la strada è ancora lunga: “Mancano otto partite e sono tante. Finché non arriva la certezza non è mai finita. Dobbiamo restare concentrati e fare più punti possibile”. Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: “Adesso pensiamo al Sorrento, domenica ci aspetta un’altra gara molto importante”.