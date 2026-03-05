Benevento verso la Serie B, gol da urlo per Lamesta: "Avevo il piede caldo, ma ora concentrati"

Il Benevento si prende lo scontro al vertice contro il Catania e lo fa con una vittoria pesante per 2-1, maturata nel finale grazie alla rete di Mignani all’85’. Una gara combattuta, decisa anche dalla splendida punizione firmata nel primo tempo da Davide Lamesta, autore del momentaneo vantaggio giallorosso.

Proprio Lamesta ha commentato la partita al termine dell’incontro, sottolineando il valore del successo ottenuto contro un avversario di alto livello: “La punizione è stata un episodio. Avevo il piede caldo e me la sono sentita, ho provato a prendere la porta ed è andata bene”, le sue parole riportate da Ottopagine.

Il centrocampista ha poi analizzato l’andamento del match, riconoscendo i meriti della squadra nel saper gestire anche le difficoltà: “Il Catania è venuto qui per fare risultato. Non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, ma siamo stati forti anche in questo. A volte non si può avere sempre il pallino del gioco”. Decisivo, ancora una volta, il contributo di chi entra dalla panchina: “Chi subentra dà sempre il massimo e Mignani è stato determinante anche stavolta”.

Dopo la soddisfazione per i tre punti, però, il pensiero è già rivolto al prossimo impegno: “Adesso festeggiamo questa vittoria, ma da domani bisogna pensare subito alla prossima partita contro il Sorrento”