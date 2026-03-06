Roma, il ginocchio tormenta ancora Dybala: si va verso l’operazione

Sembrava prossimo al ritorno in campo, invece Paulo Dybala è costretto nuovamente a fermarsi. Nel corso dell’allenamento di ieri, la Joya si è dovuta arrendere per una ricaduta dell’infiammazione alla capsula laterale del ginocchio sinistro che lo sta tenendo fermo già da più di un mese. In queste ore sono attese novità importanti sulle condizioni dell’argentino, ma le primissime sensazioni sono tutt’altro che positive.

Se il quadro dovesse essere confermato, allora Dybala potrebbe concretamente ricorrere a un’operazione chirurgica. Si tratterebbe di un’artroscopia volta a sistemare il ginocchio, con la speranza di risolvere definitivamente il problema e garantire un recupero più breve. Nonostante ci siano ancora pareri contrastanti, al momento questo è lo scenario che appare più probabile: molto dipenderà anche dalla volontà del numero 21 giallorosso di tornare sotto i ferri dopo l’operazione di poco più di un anno fa per la lesione del tendine semitendinoso sinistro. In tal caso non solo potrebbe saltare tutto il finale della stagione, ma vedrebbe anche la sua storia con la Roma terminare senza un lieto fine. Parlare di rinnovo, a questo punto, è divenuto pura fantascienza: la storia clinica che da troppi anni condiziona le immense qualità di questo calciatore è diventata insostenibile per il club giallorosso.

Nel frattempo, Gian Piero Gasperini incrocia le dita. Il mancato arrivo dal mercato del tanto richiesto trequartista sinistro rende ancor più pesante l’assenza di Dybala. Qualora l’ex Juventus alzasse bandiera bianca, il tecnico di Grugliasco si ritroverebbe ad affrontare il momento clou della stagione senza alternative valide per sostituire il suo leader tecnico. Già a partire dalla trasferta contro il Genoa, è emergenza sulla trequarti: con anche Soulé ai box, Gasp avrà a disposizione solamente Pellegrini, Zaragoza ed El Shaarawy per le due maglie alle spalle di Malen. Attenzione, però, anche alla possibilità di rivedere Cristante tra le linee con Koné e Pisilli in cabina di regia.