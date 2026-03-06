Salernitana, Cosmi già preoccupato: "Devo capire su chi poter contare, errori clamorosi"

Serse Cosmi ha commentato Casertana-Salernitana in sala stampa lasciando intendere che stia incontrando più difficoltà del previsto e che ci siano limiti tecnici e caratteriali che impongono una seria riflessione. Ecco le sue dichiarazioni: “Brutta serata. A mio avviso sotto il profilo della circolazione della palla stavamo facendo meglio rispetto alla settimana precedente pur senza essere concreti in avanti. Se per tutto il primo tempo hai il pallone sempre tra i piedi e loro con due tiri prendono un palo e poi la buttano dentro vuol dire che abbiamo problemi difensivi. E' una squadra che deve ritrovare sè stessa, è come se ci spaventi ogni potenziale pericolo. Sono qui da due partite e ho cercato di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, l'unico modo concreto che ho per conoscere la squadra è attraverso le partite e le prestazioni. Vogliamo arrivare al meglio ai playoff e devo capire su chi poter contare. La sfida di stasera mi crea ancora più dubbi perché le ho provate tutte, ma la prestazione non è cambiata, nemmeno nella lettura delle giocate avversarie.

Anche oggi siamo usciti perdenti dai duelli individuali. Non siamo furbi. Il campionato non finisce oggi, la classifica la guardo ma c'è ancora tempo per riprenderci il terzo posto; io mi do delle priorità e so che dobbiamo trovare un undici che sappia vivere la partita in una certa maniera perchè individualmente commettiamo errori clamorosi. Anche il gol non mi sembrava imparabile, poi Donnarumma ha respinto il rigore. Non avrei festeggiato per il pari, sia chiaro. Ho provato in tutti i modi partendo con il 4-1-4-1, poi con il 4-3-2-1. Lescano sostituito? Era stanco nel finale, Ferrari in mischia poteva essere utile al pari di Molina. Ferraris? Chi non gioca è sempre vincente".