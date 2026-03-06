Torino, D'Aversa cerca l'impresa contro l'amico Conte: non lo ha mai battuto

Con Maurizio Sarri è stato un incrocio particolare perché entrambi hanno condiviso un’esperienza ad Empoli, ma con Antonio Conte sarà tutta un’altra storia per Roberto D’Aversa. Il tecnico del Toro, infatti, è atteso da una sorta di “sfida in famiglia” nella sua seconda panchina granata: i due allenatori non sono soltanto amici, ma proprio parenti acquisiti. "Antonio è il padrino di mia figlia - raccontava l’allenatore granata durante una recente intervista - ma nonostante il nostro legame molto forte, non parliamo quasi mai di calcio". All'antivigilia della gara contro il Napoli, però, ha voluto subito chiarire un aspetto: "In una partita così importante dove si affrontano due squadre che portano in campo 11 scudetti, è scorretto parlare del mio rapporto con Conte" ha sottolineato.

E i precedenti? Fino al nuovo faccia a faccia di oggi allo stadio Diego Armando Maradona, pende tutto a favore del salentino: in cinque sfide, Conte è imbattuto con quattro vittorie e un pareggio. L’unico segno X, tra l’altro, arrivò proprio al primo confronto, quando il Parma di D’Aversa fermò l’Inter di Antonio sul 2-2 a San Siro nella nona giornata del campionato 2019/2020. I successivi confronti tra i gialloblu e i nerazzurri, e in seguito le due sfide tra Empoli e Napoli del 2024-2025, sono sempre andati a Conte, con un bilancio complessivo di 8 gol fatti e appena due subiti. Ora i due si preparano alla nuova sfida, una gara che per come si è sviluppata l’ultima giornata di campionato vale molto di più per il Napoli che per il Toro. Le sconfitte contemporanee di Lecce, Cremonese e Fiorentina, oltre a quella del Genoa, permettono ai granata di presentarsi al Maradona con 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, un +3 significativo rispetto a una settimana fa. Gli azzurri, invece, vogliono cercare l’allungo sulle inseguitrici per iniziare a intravedere un posto in Champions. Tra Conte e D’Aversa, quindi, le pressioni saranno tutte per il salentino, anche perché il granata ha già inquadrato bene la sfida: "Sarà proibitiva, ma nel calcio mai dire mai…" ha detto dopo la vittoria contro la Lazio e lo sta continuando a ribadire negli spogliatoi del Filadelfia.