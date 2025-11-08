Serie B, Empoli-Catanzaro: toscani alla disperata ricerca dei tre punti, ospiti per la quarta vittoria di fila

La Serie B si appresta a scendere in campo per la dodicesima giornata, che metterà di fronte, tra le altre, Empoli e Catanzaro. Due squadra dall'umore diametralmente opposto, con i padroni di casa che non vincono una partita dal 5 ottobre contro il Südtirol e che dopo il cambio in panchina e l'arrivo di Dionisi, non hanno ancora trovato la prima gioia stagionale. Ospiti che invece dopo una partenza con sei pareggi nelle prime sei, hanno ingranato la loro stagione, trovando tre vittorie consecutive che li hanno proiettati a ridosso della zona playoff.

COME ARRIVA L'EMPOLI - I toscani mancano come detto da più di un mese l'appuntamento con i tre punti e nelle ultime quattro partite hanno raccolto solamente due punti con Venezia e Sampdoria. Un bottino magro che, complice anche l'ultima caduta sul campo della Virtus Entella, hanno relegato gli uomini di Dionisi al sedicesimo posto in classifica, pericolosamente vicino alla zona playout.

COME ARRIVA IL CATANZARO - Calabresi che invece dall'importantissimo successo con in Palermo hanno inanellato altre due vittorie con Mantova e Venezia. Ragazzi di Aquilani che ora vogliono la quarta vittoria di fila, cercando di approfittare di un avversario in grande difficoltà, per continuare a risalire una classifica che fino a tre giornate fa sembrava compromessa.