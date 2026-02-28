Serie B, Empoli-Cesena: sfida per uscire dalla crisi al Castellani

La Serie B torna in campo con la giornata numero 27 che, tre le altre, mette di fronte Empoli e Cesena. Una sfida tra due compagini in crisi di risultati che vogliono rialzare la testa e affrontare al meglio il rush finale di questa stagione.

COME ARRIVA L'EMPOLI - I toscani vogliono replicare l'ottima prestazione offerta nell'ultimo turno sul campo del Frosinone, che ha dato un segnale ma non ha riportato i tre punti. I ragazzi di Dionisi infatti non vincono proprio dalla gara di andata contro il Cesena dello scorso 10 gennaio e vogliono dare una sterzata per uscire dal momento negativo.

COME ARRIVA IL CESENA - Anche i bianconeri non stanno affrontando un periodo semplice, con tre sconfitte consecutive contro Venezia, Entella e Spezia. Risultati deludenti che hanno portato i ragazzi di Mignani all'ottavo posto, con l'obiettivo play-off a rischio. Per i romagnoli vogliono vendicare la gara di andata, quando l'Empoli si impose per 0-1 al Manuzzi.