Serie B, Modena-Padova: sfida da playoff al Braglia

Sarà una sfida dall’alto tasso di spettacolarità, quella tra Modena e Padova: i gialloblù, infatti, continueranno ad inseguire il Catanzaro, cercando di accorciare il più possibile verso il quartetto di testa. I biancoscudati, invece, proveranno a risalire la china cercando quei punti utili ad avvicinarsi al Cesena per il medesimo obiettivo post-season.

COME ARRIVA IL MODENA - Ambrosino e De Luca il duo d’attacco per i gialloblù, a caccia della quarta vittoria di fila. Massolin e Nador a centrocampo, Zanimacchia e Zampano sugli esterni. Difesa affidata a Dellavalle.

COME ARRIVA IL PADOVA - Squalificati Fusi e Perrotta, assente il Papu. Queste le magagne di casa veneta, che andranno al Braglia con tandem Bortolussi-Lasagna e probabilmente Crisetig in cabina di regia. A guidare la retroguardia ci sarà Sgarbi.