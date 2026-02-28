Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

HELLAS VERONA

Hellas Verona FC comunica che il calciatore Fortune Egharevba, attaccante classe 2010, ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029. Nato a Verona il 22 febbraio 2010, Egharevba è entrato nel Settore Giovanile gialloblù nel 2022 tra le fila della formazione Under 13. La stagione successiva è protagonista assoluto con la maglia dell'Under 14 che trascina fino alla finale nazionale del campionato con le sue 35 reti. Nella stagione in corso ha segnato 9 gol con l'Under 17, trovando anche l'esordio con la formazione Primavera il 1° febbraio 2026 nella sfida vinta per 4-1 contro il Milan. Con la Nazionale azzurra Under 16 ha esordito il 16 settembre 2025, e ha segnato la prima rete con la maglia dell'Italia nella partita vinta contro la Spagna per 2-1 lo scorso 18 settembre".

INTER

Chiusa la parentesi Champions contro il Bodo/Glimt, l'Inter si tuffa sulla corsa Scudetto e sulla semifinale di Coppa Italia con una certezza: Cristian Chivu. Nonostante i rumors su Simeone (smentiti da Marotta), il tecnico sarà confermato e starebbe già studiando un'evoluzione tattica verso il 3-4-2-1. Per supportare il nuovo modulo, la dirigenza cerca profili rapidi e tecnici: oltre ai nomi di Nico Williams (già sondato in estate) e Moussa Diaby, il grande obiettivo è Nico Paz. L'Inter punta a inserirsi tra il giocatore e il Real Madrid, offrendo al talento ora al Como un progetto tecnico centrale per la prossima stagione.

JUVENTUS

A quattro mesi dalla scadenza del contratto (30 giugno 2026), il futuro di Mauro Icardi entra nel vivo. L'attaccante argentino, 33 anni, ha come priorità il dialogo con il Galatasaray, dove però percepisce un ingaggio da 11 milioni di euro: cifre che il club turco vorrebbe rinegoziare al ribasso. In caso di fumata nera a Istanbul, la Serie A resta la destinazione preferita di Maurito. Dopo il timido approccio con la Juventus dello scorso gennaio (poi sfumato), le prossime settimane saranno decisive: Icardi attende un segnale dall'Italia prima di valutare altre rotte internazionali.

La Juventus apre ufficialmente il dossier per il rinnovo di Dusan Vlahovic. I bianconeri hanno pianificato un vertice con l'attaccante serbo per discutere il prolungamento del contratto (in scadenza giugno 2026), ma la trattativa resta legata a condizioni economiche rigide: il club non andrà oltre un ingaggio di 7 milioni di euro annui, allineando il serbo ai parametri di Kenan Yildiz. Sulla decisione finale peseranno il "fattore Spalletti", che lo ha rigenerato prima dell'infortunio, e la qualificazione alla prossima Champions League. In questa stagione Vlahovic ha collezionato 6 reti totali (equamente divise tra Serie A e UCL), oltre ai 2 gol segnati nell'ultimo Mondiale per Club.

LAZIO

È molto probabile che a giugno la Lazio possa decidere di continuare a intervenire in attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono due i nomi nel mirino dopo che a gennaio non è stato possibile acquistarli: il primo è un classe 2007 del Salisburgo, il secondo invece è un 2004 del Benfica. Si tratta di Kerim Alajbegovic e Andreas Schjelderup, che potrebbero rimpiazzare Gustav Isaksen, indiziato numero uno a lasciare Formello. Il bosniaco è alla prima stagione tra i professionisti e ha collezionato 32 presenze e 11 centri con il Salisburgo. Il norvegese invece in carriera vanta 94 gettoni e 27 gol con il Nordsjaelland, 75 partite e 10 reti con il Benfica e 5 apparizioni e un centro con la seconda squadra dei portoghesi.

Frenata improvvisa sul fronte rinnovi in casa Lazio. Nonostante il parere favorevole di Maurizio Sarri, che ha chiesto esplicitamente la permanenza di Toma Basic, la trattativa per il croato si è arenata dopo l'accordo di massima raggiunto a dicembre. Stesso destino per Danilo Cataldi: per entrambi, ogni discorso è ufficialmente rinviato a giugno. Dietro lo stallo non ci sono motivi tecnici, ma finanziari. Da marzo, infatti, il club capitolino dovrà sottostare alla nuova soglia del costo del lavoro allargato (parametro 0,7). Questo vincolo impone alla società di non superare il 70% del rapporto tra costi del personale e ricavi, obbligando la dirigenza a rimandare in estate ogni decisione sui prolungamenti contrattuali per garantire la stabilità dei conti.

MILAN

Mentre la squadra insegue l'Inter in campionato, il Milan blinda la porta per il futuro. Il club rossonero ha avviato le trattative per il rinnovo di Pietro Terracciano fino al 30 giugno 2027. Il portiere classe 1990, arrivato a sorpresa nel luglio 2025 dopo che il suo passaggio alla Cremonese saltò all'ultimo secondo, si è guadagnato la conferma sul campo. Decisivo per la scelta della dirigenza è stato l'ottimo feeling creato con il titolare Mike Maignan e la professionalità con cui l'ex Fiorentina ha ricoperto il ruolo di vice, dopo l'addio inaspettato di Sportiello (tornato all'Atalanta) che ne aveva propiziato l'ingaggio.

Dopo tre stagioni, Casemiro lascerà il Manchester United a parametro zero il prossimo 30 giugno. Il centrocampista brasiliano ha già confermato ufficialmente che non rinnoverà il contratto, nonostante una stagione da protagonista sotto la gestione di Michael Carrick (5 gol in 25 presenze di Premier League). Dall'Inghilterra rimbalza con forza l'ipotesi Milan: l'operazione ricalcherebbe per carisma ed esperienza quella che ha portato Luka Modric in rossonero la scorsa estate. Lo scoglio principale resta però l'aspetto economico: Casemiro percepisce attualmente 22 milioni di euro lordi a stagione, una cifra che andrebbe drasticamente ridotta per rendere possibile lo sbarco in Serie A.

Calcio Internazionale: Griezmann e Werner verso la MLS, Lingard sceglie il Brasile

MLS / Griezmann verso Orlando: Antoine Griezmann è a un passo dall'Orlando City. Secondo la stampa francese l'operazione è definita al 95%. L'attaccante lascerebbe l'Atlético Madrid dopo un decennio da simbolo per iniziare la sua avventura americana.

MLS / Werner sblocca il visto: Dopo un lungo stop burocratico dovuto alle rigide politiche sull’immigrazione negli USA, Timo Werner ha finalmente ottenuto il visto di lavoro. L'ex Lipsia è decollato per gli Stati Uniti: lo attendono i San Jose Earthquakes.

Brasile / Lingard al Corinthians: Jesse Lingard sbarca in Sudamerica. L'ex Manchester United firmerà con il Corinthians fino a dicembre 2026, dove ritroverà l'ex compagno Memphis Depay dopo l'esperienza in Corea del Sud all'FC Seoul.

Argentina / L'addio di Gallardo: Emozioni al Monumental per l'ultima panchina di Marcelo Gallardo con il River Plate. Il 3-1 sul Banfield ha chiuso il suo secondo ciclo tra le lacrime degli 80 mila tifosi: "Non me ne vado davvero, questo è un luogo magico".

Emirati Arabi / Mario Rui a Dubai: L'ex Napoli Mario Rui ricomincia dalla seconda divisione degli Emirati. Il terzino ha firmato con la Forte Virtus (club dell'ex Verona Setti), dove sarà allenato dall'italiano Andrea Tedesco e ritroverà vecchie conoscenze della Serie A come Fares e Marsura.

Portogallo / Bruno Alves dirigente: Nuova sfida dietro la scrivania per Bruno Alves. L'ex difensore del Parma è il nuovo Direttore Tecnico del Rio Ave. L'obiettivo della società portoghese è sfruttare la sua leadership per fare da ponte tra squadra e dirigenza.