Serie B, Avellino-Juve Stabia: vespe al Partenio in grande emergenza

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 18:30

Esordio al Partenio per Davide Ballardini che, in un derby molto sentito come quello contro la Juve Stabia, va a caccia dei primi tre punti della sua esperienza in biancoverde. Occhio però alle vespe, meritatamente in zona playoff e capaci già all’andata di imbrigliare tatticamente gli irpini. Arbitrerà Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, designazione che non ha fatto fare i salti di gioia alle vespe.

COME ARRIVA L’AVELLINO

Tegola per l’Avellino che, nella rifinitura, ha perso l’attaccante Pandolfi: per lui lesione di basso grado al retto femorale sinistro. Non ci saranno nemmeno Favilli e Izzo, con l’ex Monza che ha aumentato i carichi di lavoro e potrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Padova. Per il resto tutti abili e arruolabili, con il trainer biancoverde Davide Ballardini che non dovrebbe cambiare molto rispetto alla sfida di Reggio Emilia. Quasi certamente sarà 3-5-2, con Simic, Fontanarosa ed Enrici nel terzetto difensivo e il tandem Sala-Missori sulle corsie esterne. In mediana sono certi del posto Palumbo e Palmiero, per sostituire lo squalificato Sounas ballottaggio tra Kumì e Besaggio con quest’ultimo leggermente favorito. In avanti Tutino al fianco di Biasci.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

La nota dolente riguarda l’elenco degli indisponibili, addirittura più lungo del previsto. Restano ai box tanti potenziali titolari come Battistella, Bellich, Candellone, Confente, Varnier e Zeroli. Correia non sta benissimo, ma è stato inserito nell’elenco dei convocati: quasi certamente non sarà rischiato e partirà dalla panchina. In porta toccherà a Boer, con Giorgini, Dalle Mura e Kassama a comporre un terzetto difensivo del tutto inedito. Cacciamani e Carissoni riconfermati sulle fasce, a centrocampo Leone sarà affiancato da Pierobon e Mosti, con Maistro alle spalle di Gabrielloni.