Il rinnovo e poi l'arrivederci: Girelli saluta la Juventus per coronare il 'sogno americano'

Dopo otto stagioni le strade della Juventus e di Cristiana Girelli si divideranno per almeno sei mesi. La numero 10, che in questi anni ha segnato in maniera indelebile la storia bianconera diventando la giocatrice più presente (215 gare) e la migliore marcatrice (150 reti) delle Women, ha infatti deciso di volare oltreoceano per una nuova esperienza, la prima all'estero. Una notizia che era ormai nell'aria da diverse settimane e che si è concretizzata nella giornata appena passata con l'annuncio ufficiale del club di Torino con cui la classe '90 ha prolungato fino al 2027 il rapporto.

"Cristiana rappresenta una giocatrice che ha contribuito a fare la storia del progetto Women nel nostro club, molto più di quanto non dicano le sue statistiche, che pure la pongono in testa per presenza e gol segnati. - ha spiegato il dirigente Stefano Braghin - Era giusto farle vivere un’esperienza così speciale, sia umana che calcistica, come sarà bello riaccoglierla un giorno intorno al fuoco che tanto ha contribuito a tenere vivo. Le do un arrivederci al prossimo trofeo da alzare insieme".

"La carriera di un’atleta non dura per sempre e, a questo punto del mio percorso, so che certe occasioni possono passare una volta sola. Mi si è presentata questa opportunità importante, all’improvviso, e dentro di me ho sentito il bisogno di mettermi ancora alla prova, di vivere un’esperienza diversa, prima che sia troppo tardi per farlo. - sono invece le parole dell'attaccante dirette ai tifosi - Capisco che qualcuno possa non condividere la tempistica, ma il calcio internazionale ha calendari diversi e certe opportunità arrivano quando arrivano: o le prendi in quel momento oppure rischi di non viverle più. E questa è stata la parte più difficile da accettare anche per me. È stata una scelta di pancia, più che di cuore perché il mio cuore ha solo due colori".

Girelli, che farà il suo esordio il 14 marzo nella sfida contro il Denver Summit dell'ex compagna in bianconero Pauline Peyraud-Magnin. Un campionato, quello statunitense della National Women's Soccer League, che si è tinto sempre più di azzurro con gli arrivi negli ultimi sei mesi di Sofia Cantore e Lucia Di Guglielmo al Washington Spirits e di Lisa Boattin all'Houston Dash a fare da apripiste a Girelli.