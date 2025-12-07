Serie B, Empoli-Palermo: scontro di fuoco. Al Castellani passano punti pesanti

La 15esima giornata di Serie B si apre con lo scontro importante in zona playoff: Empoli-Palermo. Divisi da soli 3 punti, Dionisi e Inzaghi vogliono la vittoria per restare ai piani alti della classifica. Lo stadio Carlo Castellani si prepara a vivere grandi emozioni. Dirige l'incontro il Sig. Federico Dionisi di L’Aquila. Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Claudio Barone di Roma 1 gli assistenti; Simone Galipò di Firenze il IV uomo; Alberto Santoro di Messina il Var e Giacomo Paganessi di Bergamo l’Avar.

COME ARRIVA L'EMPOLI

I toscani di Alessio Dionisi arrivano alla sfida dopo tre vittorie consecutive. C'è un dato importante: in casa la squadra di Dionisi non ha ancora perso una partita, mira dunque a non perdere il record con il Palermo. L'Empoli per la gara dovrà fare a meno di Ebuehi, Belardinelli, Ignacchiti e Curto infortunati. Per questo la formazione che probabilmente si vedrà in campo sarà un 3-4-2-1 formato dal solito Fulignati tra i pali. Lovato, Guarino e Obaretin in linea difensiva. Elia e Moruzzi sulle corsie con Yepes e Degli Innocenti in mezzo. Shpendi e Saporiti a supporto di Nasti.

COME ARRIVA IL PALERMO

Il Palermo è in fase di rinascita. Il 5-0 rifilato alla Carrarese ha ridato fiducia per iniziare una risalita verso le zone che danno la promozione diretta e che distano al momento 5 punti. Per la sfida del Castellani saranno assenti Gyasi e Gomes. A specchio, Inzaghi dovrebbe schierare così le sue pedine: 3-4-2-1 con Joronen in porta. Bereszynski, Bani e Ceccaroni il trio di difesa. Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello a centrocampo. Palumbo e Vasic alle spalle del solito Pohjanpalo.